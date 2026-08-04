U toku sastanak Nikšića i Lakića s upravom Nove Željezare Zenica: Ima li spasa za kompaniju?

U zgradi Vlade FBiH počeo je sastanak premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove Željezare Zenica.
"AVAZ" NA LICU MJESTA
Sastanku prisustvuju i predstavnici Sindikalnog odbora radnika Nove Željezare
Sastanak u zgradi Vlade FBiH. Avaz
U zgradi Vlade FBiH počeo je sastanak premijera Nermina Nikšića i resornog ministra Vedrana Lakića s predstavnicima Nove Željezare Zenica.
Sastanku prisustvuju i predstavnici Sindikalnog odbora radnika Nove Željezare.
Podsjećamo, do sastanka je došlo nakon što je su Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru.
Svemu je prethodio lex specialis, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH, no on nikada nije uspio zaživjeti.
Inače, kompanija je ušla u probleme svega nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci.
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