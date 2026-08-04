Bosanski jezik nepoželjan: Dodikov režim uporno gazi prava bošnjačke djece

Vrhovni sud Republike Srpske donio je još jednu pravosnažnu presudu koja potvrđuje ono na šta roditelji bošnjačke djece godinama upozoravaju - diskriminacija u obrazovnom sistemu RS-a nije izuzetak, nego pravilo.

Neprihvatljiva formulacija

Sud je utvrdio da su RS i Osnovna škola "Sveti Sava" u Zvorniku diskriminisali bošnjačku djecu na jezičkoj osnovi, jer im je uskraćeno pravo da se u školsku dokumentaciju upisuje bosanski jezik, umjesto neprihvatljive formulacije "jezik bošnjačkog naroda". Naloženo je da diskriminacija bude otklonjena.

- Da živimo u normalnom društvu, u kojem se poštuju Ustav, zakoni, ljudska prava i slobode, djeca i njihovi roditelji, ne bismo morali svoja osnovna prava na obrazovanje bez diskriminacije ostvarivati putem sudova. Presude u korist djece dokaz su da su prava Bošnjaka u ovom entitetu ozbiljno ugrožena. Pozivam vlasti entiteta RS da prestanu s diskriminacijom bošnjačke djece u obrazovnom procesu – kaže za “Avaz” Ramiz Salkić, poslanik u NSRS-u.

Naučna konferencija

Naglašava da pravo djece na obrazovanje bez diskriminacije nije političko pitanje, nego njihovo osnovno ljudsko pravo i obaveza vlasti je da ga poštuje. Naziv bosanski jezik se ne upisuje u đačke knjižice, zbog čega su roditelji bili primorani iznova pokretati sudske postupke kako bi ostvarili pravo koje im garantuju i Ustav i zakoni.

Delegat u Vijeću naroda RS-a Alija Tabaković kaže da je ova presuda još jedan dokaz da režim Milorada Dodika sistemski diskriminiše nesrpsku, posebno bošnjačku djecu u ovom entitetu.

- Ovaj sistem ne poštuje ni presude vlastitih sudova, pa kako onda očekivati da poštuju presude sudova izvan entiteta. Ovo je prilika za ljude koji se bave bosanskim jezikom, da održe naučnu konferenciju da prezentiraju presude sudova u RS-u, o tome kako je jedan čovjek, jedan režim, jedan entitet diskriminisao svoje građane, djecu. Što Dodik više zabranjuje bosanski jezik, to se za njega više borimo – kaže za “Avaz” Alija Tabaković, delegat u Vijeću naroda RS-a.

Roditelji dobijaju sporove

Sudovi su i ranije utvrđivali diskriminaciju bošnjačke djece u RS-u. Još 2019. godine Vrhovni sud RS-a donio je pravosnažnu presudu u slučaju škole u Vrbanjcima kod Kotor-Varoši i u Konjević-Polju. Zajedničko svim tim slučajevima jeste da su roditelji dobijali sporove, ali su institucije RS-a uporno izbjegavale suštinski provesti ono što su sudovi naložili.