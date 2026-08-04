Požar zahvatio hektar visoke šume kod Kladnja

Požar koji je jutros izbio na lokalitetu naselja Pauč, na području općine Kladanj, zahvatio je oko jedan hektar visoke šume, saopćeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.

Na terenu su angažirani pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj i radnici Javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona, koji intenzivno rade na gašenju požara.

Prema prvim informacijama, stambeni objekti zasad nisu ugroženi.

Iz Općinske službe civilne zaštite Kladanj naveli su da pažljivo prate situaciju te da će nadležne strukture biti blagovremeno obaviještene o daljnjem razvoju događaja.