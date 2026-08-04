Vlast spremila novu pljačku građana: Markiranje goriva po džepu građana

Vlast je i u ovom slučaju potpuno ignorisala stav stručnjaka i distributera. Predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH, Milenko Bošković posebno kritizira obavezu da se markiranje vrši na graničnim prijelazima.

Markiranje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih hemijskih markera, kako bi se utvrdila namjena i porezni status goriva, što bi, navodno, trebalo doprinijeti suzbijanju sive ekonomije, boljem kvalitetu goriva i rastu poreznih prihoda, navode iz VM BiH.

Tako će markiranje 1.000 litara goriva koštati 38,82 KM s PDV-om, pa će u konačnici litar dizela i benzina biti skuplji za dodatna četiri feninga, zbog ove avanture Vijeća ministara.

Umjesto da smanji divljanje cijena goriva privremenim odricanjem od akciza, Vijeće ministara BiH je odlučilo da se priključi ratovima i blokadama transportnih ruta, te drugim uzročnicima divljanja cijena goriva, koje iscrpljuju građane i privredu. Nakon što je donesen Pravilnik o sistemu obaveznog označavanja tečnih goriva, kakvo ne postoji nigdje u EU, objavljen je i cjenovnik ovih usluga.

- To je sada definitivno završena priča, jer Vijeće ministara je odlučilo, ali mi smo stalno ukazivali da je to nemoguće raditi i da nije sukladno ni zakonu. Sigurnost, požar, eksplozija, statički elektricitet … ali nismo mogli doprijeti do onih koji su odlučivali – navodi on.

Nezakonit postupak

Zakon o prijevozu opasnih materija i zakon o zaštiti od požara i eksplozije, ne dozvoljavaju otvaranje cisterni na graničnim prelazima, navodi Bošković. Objašnjava da se intervencije mogu raditi na terminalima ili drugim bezbjednim mjestima.

- Da ne govorim da je markiranje predviđeno unutar 24 sata, što će stvoriti ogromne gužve, koje su i ovako neizdržive. Svaka cisterna ima 5-6 komora, svaka se komora treba posebno markirati – pojašnjava Bošković apsurdnost odluke državne vlasti.

Skupo, a beskorisno

Iako je posao markiranja procjenjivan na blizu 50 miliona za period od pet godina, s objavljenom cijenom od 3,88 feninga po litru i potrošnjom od gotovo 1,6 milijardi litara godišnje, taj bi iznos s PDV-om mogao biti premašen već u prvoj godini od početka primjene.

Cijena markiranja u BiH je približno osam puta veća nego u Srbiji, gdje iznosi 0,51 fening po litru. Bošković naglašava da Srbija jedina i ima ovakav sistem, koji se trenutno uvodi i u Crnoj Gori, gdje bi označavanje po litru trebalo koštati 1,56 feninga. Troškovi na 1.000 litara tako će u BiH biti 38,82, u Crnoj Gori 15,6, dok su u Srbiji 5,1 KM.

- Tu će profitirati prodavači markera i oni koji će vršiti markiranje. Nekakve priče o sivoj ekonomiji ne piju vode, jer u posljednjih 15 i više godina nema nijedna dojava SIPA-e, OSA-e, FUP-a i ostalih agencija da je neko prokrijumčario gorivo. Ako već govore da će povećati prihodi u proračun, zašto onda od tih sredstava država ne plaća markiranje, a ne građani i gospodarstvo?! – ističe Bošković.

Hronologija pljačke s umišljajem

Nakon što je prije tri godine Vijeće ministara donijelo odluku o obaveznom markiranju tečnih goriva, Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH je sredinom jula potpisalo ugovor s američko-bosanskim konzorcijem, koji čine sarajevska kompanija “Inspekt RGH”, “ConTek” iz Ljubuškog, “Inspekt” iz Zvornika i američki “Authentix Inc.”. Ovaj posao obavljat će u narednih pet godina.