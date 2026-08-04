Vlast spremila novu pljačku građana: Markiranje goriva po džepu građana

Umjesto da smanji divljanje cijena goriva privremenim odricanjem od akciza, Vijeće ministara BiH je odlučilo da se priključi ratovima i blokadama transportnih ruta, te drugim uzročnicima divljanja cijena goriva, koje iscrpljuju građane i privredu. Nakon što je donesen Pravilnik o sistemu obaveznog označavanja tečnih goriva, kakvo ne postoji nigdje u EU, objavljen je i cjenovnik ovih usluga.
Tako će markiranje 1.000 litara goriva koštati 38,82 KM s PDV-om, pa će u konačnici litar dizela i benzina biti skuplji za dodatna četiri feninga, zbog ove avanture Vijeća ministara.
Čemu markiranje?
Markiranje goriva podrazumijeva dodavanje posebnih hemijskih markera, kako bi se utvrdila namjena i porezni status goriva, što bi, navodno, trebalo doprinijeti suzbijanju sive ekonomije, boljem kvalitetu goriva i rastu poreznih prihoda, navode iz VM BiH.
Vlast je i u ovom slučaju potpuno ignorisala stav stručnjaka i distributera. Predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH, Milenko Bošković posebno kritizira obavezu da se markiranje vrši na graničnim prijelazima.
- To je sada definitivno završena priča, jer Vijeće ministara je odlučilo, ali mi smo stalno ukazivali da je to nemoguće raditi i da nije sukladno ni zakonu. Sigurnost, požar, eksplozija, statički elektricitet … ali nismo mogli doprijeti do onih koji su odlučivali – navodi on.
Nezakonit postupak
Zakon o prijevozu opasnih materija i zakon o zaštiti od požara i eksplozije, ne dozvoljavaju otvaranje cisterni na graničnim prelazima, navodi Bošković. Objašnjava da se intervencije mogu raditi na terminalima ili drugim bezbjednim mjestima.
- Da ne govorim da je markiranje predviđeno unutar 24 sata, što će stvoriti ogromne gužve, koje su i ovako neizdržive. Svaka cisterna ima 5-6 komora, svaka se komora treba posebno markirati – pojašnjava Bošković apsurdnost odluke državne vlasti.
Skupo, a beskorisno
Iako je posao markiranja procjenjivan na blizu 50 miliona za period od pet godina, s objavljenom cijenom od 3,88 feninga po litru i potrošnjom od gotovo 1,6 milijardi litara godišnje, taj bi iznos s PDV-om mogao biti premašen već u prvoj godini od početka primjene.
Cijena markiranja u BiH je približno osam puta veća nego u Srbiji, gdje iznosi 0,51 fening po litru. Bošković naglašava da Srbija jedina i ima ovakav sistem, koji se trenutno uvodi i u Crnoj Gori, gdje bi označavanje po litru trebalo koštati 1,56 feninga. Troškovi na 1.000 litara tako će u BiH biti 38,82, u Crnoj Gori 15,6, dok su u Srbiji 5,1 KM.
- Tu će profitirati prodavači markera i oni koji će vršiti markiranje. Nekakve priče o sivoj ekonomiji ne piju vode, jer u posljednjih 15 i više godina nema nijedna dojava SIPA-e, OSA-e, FUP-a i ostalih agencija da je neko prokrijumčario gorivo. Ako već govore da će povećati prihodi u proračun, zašto onda od tih sredstava država ne plaća markiranje, a ne građani i gospodarstvo?! – ističe Bošković.
Hronologija pljačke s umišljajem
Nakon što je prije tri godine Vijeće ministara donijelo odluku o obaveznom markiranju tečnih goriva, Ministarstvo za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH je sredinom jula potpisalo ugovor s američko-bosanskim konzorcijem, koji čine sarajevska kompanija “Inspekt RGH”, “ConTek” iz Ljubuškog, “Inspekt” iz Zvornika i američki “Authentix Inc.”. Ovaj posao obavljat će u narednih pet godina.