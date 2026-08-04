Problemi za poljoprivrednike i farmere: Spržena polja, rijeke presušuju

Tropske temperature koje ovih dana premašuju 40 stepeni i dug sušni period, već sada donose teške posljedice poljoprivrednicima. Reporter „Dnevnog avaza“ na kukuruznim parcelama Sprečkog polja snimio je spržena polja kukuruza, koji je u fazi punjenja zrna i pripreman za silažu.
Kukuruz je najvažnija stočna hrana u farmama krupne stoke, pa će stočarstvo itekako trpjeti teške posljedice. Ako se obistine najave metereologa da će se ovako ekstremne temperature zadržati i narednih desetak dana, farmeri kažu da bi mnoge farme mogle biti zatvorene, a stoka rasprodana.
Povrće na udaru
Na udaru suše već se našlo povrće koje se proizvodi na otvorenom. Poznato je da u Bosni i Hercegovini imamo nedovoljno sistema za navodnjavanje. Poljoprivrednik iz Lohinje Donje, Husein Šestan, za „Dnevni avaz“ navodi da su nevrijeme i visoke temperature uništile 80 do 90 posto povrća koje je trenutno u fazi dozrijevanja.
- Ja se godinama bavim proizvodnjom mahune, zasijem oko hiljadu odžaka i pobodem hiljadu pritki za mahune, koje prodam na kućnom pragu. Ovo što se s temperaturama događa ovih dana, dosta toga je već uništilo, pa će za prodaju ostati tek simbolične količine. I šta onda, platiš obradu zemlje, gnojivo, sjeme, svoj rad i trud i sve to ode uzalud - kaže Šestan.
Rijeke presušuju
I moćni Dunav presušuje, a manje rijeke su u još gorem stanju. Spreča, poznata da često plavi Sprečko polje, gotovo je presušila. Može se pregaziti, ugrožen je i riblji fond i život u samoj rijeci, a i poljoprivreda. Isti je slučaj s rječicama Jadrina, Sokoluša, Oskova, Tinja.
Ako potraje stanje tropskih temperatura i pčelari će imati manji doprinos meda, jer pčele trebaju konstantno vodu za održavanje legla i kao i stabilne temperature.
Pčele i oprašivanje
Pčele, kao primarni oprašivači, naročito su ugrožene visokim temperaturama i sušom. To bi moglo pokrenuti lančanu reakciju, i ugroziti kompletnu poljoprivredu.
- Pčela, kao i ostala živa bića, mora imati vodu. Kod pčela to rade pčele vodonoše koje vodu donose radi održavanja legla i održavanja konstantne temperatue 34-35 stepeni. Ako toga nema, onda pčelari moraju praviti pojilice u blizini pčelinjaka - kaže pčelar Muharem Trepanić.