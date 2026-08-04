Problemi za poljoprivrednike i farmere: Spržena polja, rijeke presušuju

Tropske temperature koje ovih dana premašuju 40 stepeni i dug sušni period, već sada donose teške posljedice poljoprivrednicima. Reporter „Dnevnog avaza“ na kukuruznim parcelama Sprečkog polja snimio je spržena polja kukuruza, koji je u fazi punjenja zrna i pripreman za silažu. Kukuruz je najvažnija stočna hrana u farmama krupne stoke, pa će stočarstvo itekako trpjeti teške posljedice. Ako se obistine najave metereologa da će se ovako ekstremne temperature zadržati i narednih desetak dana, farmeri kažu da bi mnoge farme mogle biti zatvorene, a stoka rasprodana.

Rijeka Spreča gotovo presušila . Ustupljena fotografija Rijeka Spreča gotovo presušila . Ustupljena fotografija

Povrće na udaru Na udaru suše već se našlo povrće koje se proizvodi na otvorenom. Poznato je da u Bosni i Hercegovini imamo nedovoljno sistema za navodnjavanje. Poljoprivrednik iz Lohinje Donje, Husein Šestan, za „Dnevni avaz“ navodi da su nevrijeme i visoke temperature uništile 80 do 90 posto povrća koje je trenutno u fazi dozrijevanja. - Ja se godinama bavim proizvodnjom mahune, zasijem oko hiljadu odžaka i pobodem hiljadu pritki za mahune, koje prodam na kućnom pragu. Ovo što se s temperaturama događa ovih dana, dosta toga je već uništilo, pa će za prodaju ostati tek simbolične količine. I šta onda, platiš obradu zemlje, gnojivo, sjeme, svoj rad i trud i sve to ode uzalud - kaže Šestan.

Šestan: Suša za 80 posto smanjila proizvodnju povrća . Ustupljena fotografija Šestan: Suša za 80 posto smanjila proizvodnju povrća . Ustupljena fotografija