Bez informacija nakon sastanka čelnika Nove Željezare Zenica i Vlade FBiH: Nastavak razgovora sutra

U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je održan sastanak predstavnika Vlade Federacije BiH, te većinskih vlasnika i Uprave Nove Željezare Zenica, kao i Sindikata metalaca Federacije BiH.

Sastanku su prisustvovali premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, te većinski vlasnici Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović sa saradnicima.

Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već sutra, s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja.

Podsjećamo, do sastanka je došlo nakon što su Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili prijedlog Vlade FBiH za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru.

Svemu je prethodio lex specialis, koji je usvojen u oba doma Parlamenta FBiH, no on nikada nije uspio zaživjeti.

Inače, kompanija je ušla u probleme svega nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo kontroverzni biznismen Gordan Pavlović Goci.