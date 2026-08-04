MUP KS predstavio helikoptersku jedinicu, a sada traži pilotske usluge: Spiskat će još 1,2 miliona KM

S obzirom da je već na helikopter s PDV-om potrošeno 35,45 miliona, riječ je o dodatnim troškovima, a kada na to dodamo troškove hangara i ostale popratne troškove, nema dileme da će iznos premašiti i 40 miliona.

Kako se navodi na stranici u javnoj nabavci objavljenoj na stranici MUP-a KS, vrijednost iznosi 1,025 miliona KM bez PDV-a. Kada na to dodamo PDV, riječ je o iznosu od 1.199.250 KM.

MUP Kantona Sarajevo donio je odluku o pokretanju postupka javne nabavke pilotskih usluga, usluga vođenja kontinualne plovidbenosti, usluga linijskog i baznog održavanja i usluga redovnog servisiranja za jedan novoproizvedeni helikopter BELL 412 EPX za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

I to nije sve. Još spornije je dio javne nabavke gdje se govori o nabavci pilotskih usluga.

Naime, prije nekoliko dana je slavodobitno predstavljena helikopterska jedinica, koja je dovedena i u TV emisije, gdje su kao piloti predstavljeni Adnan Salihagić i Fuad Brčić, a kao aviomehaničar i operator Edis Lokvančić.

Ipak, sada je već evidentno da oni neće upravljati helikopterom, koji se odmah vratio za Prag, a kako iz MUP-a KS su pokušali to opravdati na način da su to „redovne aktivnosti“.

Posve je jasno da ekipa koja je predstavljena nije još prošla obuku za upravljenjem konkretnim tipom helikoptera, pa će se bar na određeni vremenski period morati angažirati stručnjaci sa strane. Uprkos spektakularnim najavama, čini se da je sve u režiji NiP-ovog ministra Admira Katice urađeno navrat-nanos, ne bi li se pokušao prikupiti neki poen i popraviti katastrofalni rejting NiP-a i slika najgore Vlade KS u historiji.

Poslali smo i upit MUP-u KS da provjerimo koji vremenski period je raspisanog konkursa za koji će biti angažirani piloti, no do trenutka objave teksta nismo dobili odgovor.