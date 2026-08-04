Video / Ćosić za "Avaz" nakon pucnjava: Državu niko ne može poraziti, institucije će pronaći rješenje za kriminalne obračune

- U razgovoru sa brojnim sugrađanima, sam došao do zaključka i sam imam određenu vrstu uznemirenosti i na neki način straha i potpuno razumijem svoje sugrađane. Međutim, ja neću biti gradonačelnik koji će svojim sugrađanima reći zaključajte se u kuće, navucite roletne i nemojte izlaziti do daljnjeg. To jednostavno nije poruka, to nije rješenje - rekao je Ćosić.

Ćosić je kazao da razumije zabrinutost građana, ali da rješenje nije u povlačenju i strahu, već u povjerenju u rad nadležnih institucija.

Nakon posljednjih pucnjava u Istočnom Sarajevu, koje su uznemirile javnost, gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić u razgovoru za "Avaz" poručio je da građani trebaju imati povjerenje u institucije i da će nadležni pronaći odgovor na kriminalne obračune.

Dodao je da bi takav pristup značio da su oni koji ugrožavaju sigurnost građana ostvarili svoj cilj.

- Kada bih to uradio, onda bih rekao da su nas neki porazili. Državu u ovom slučaju ne može niko poraziti i država će na kraju pobijediti. Građani trebaju da vjeruju u institucije, MUP RS i njegovi pripadnici časno i odgovorno rade svoj posao - istakao je Ćosić.

Pozvao kriminalne grupe da prekinu obračune

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva kazao je da je jasno da se radi o sukobima kriminalnih grupa, ali je naglasio da takvi obračuni ne smiju ugrožavati ostale građane.

- Jasno je kao dan da je u pitanju obračun kriminalnih grupa. Pozvao sam ih i pozivam ih javno da odustanu od ovoga, da odustanu od razračunavanja i rješavanja svojih razmirica na ulici, ugrožavajući pri tome bezbjednost građana - rekao je.

Upozorio je da posljedice takvih obračuna mogu pogoditi i nedužne ljude.

- I njihova djeca su mogla biti na tim ulicama i djeca njihovih srodnika su mogla biti na tim ulicama, kao što su naša djeca. Prema tome, poruka je nedvosmislena, ne radite to više u ovom gradu. Institucije će doći do vas ukoliko nastavite to da radite i neće se završiti dobro, po vas - poručio je Ćosić.

Poruka građanima

On je pozvao građane da ostanu smireni, naglašavajući da Istočno Sarajevo ostaje grad koji se razvija i koji ima kapacitete da se suoči i sa ovakvim izazovima.

- Naši sugrađani treba da ostanu mirni. Ovo je grad koji se razvija, koji raste u svakom svom smislu, grad koji ima u sebi i ovakve izazove. Ja sam ubijeđen da oni kojima je to nadležnost, prije svega MUP i pravosuđe, će naći snage i imat će način da riješe ove probleme - zaključio je Ćosić za "Avaz".