HDZ 1990 osudio izjavu Željke Cvijanović o Oluji: "Neprihvatljivo prekrajanje istine"

HDZ 1990 osudio je izjavu članice Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, koja je vojnu operaciju "Oluja" nazvala zločinačkom akcijom i "najvećim etničkim čišćenjem u Evropi nakon Drugog svjetskog rata".

Iz ove stranke navode da takve tvrdnje predstavljaju grubo prekrajanje historijskih činjenica, pokušaj relativizacije velikosrpske agresije te, kako ističu, vrijeđanje dostojanstva hrvatskih branitelja koji su učestvovali u legitimnoj vojno-redarstvenoj operaciji oslobađanja okupiranog teritorija Republike Hrvatske.

- Operacija Oluja bila je zakonita i legitimna akcija kojom je uspostavljen ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske, a njezin uspjeh dao je važan doprinos stvaranju uvjeta za završetak rata i uspostavu mira u Bosni i Hercegovini - navodi se u saopćenju HDZ-a 1990.

U HDZ-u 1990 istakli su da posebno zabrinjava činjenica da ovakve poruke dolaze od članice Predsjedništva BiH, jer, kako navode, ne doprinose izgradnji povjerenja, dobrosusjedskih odnosa i evropske budućnosti zemlje.

Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović poručio je da se historijske činjenice ne mogu mijenjati političkim izjavama.

- Izjava Željke Cvijanović predstavlja grubi pokušaj prekrajanja historijskih činjenica i vrijeđanje hrvatskih branitelja. Operacija Oluja bila je legitimna vojno-redarstvena akcija kojom je oslobođen okupirani teritorij Republike Hrvatske, a njezin značaj bio je presudan i za završetak rata u Bosni i Hercegovini. Pokušaji njezine kriminalizacije neće promijeniti istinu niti umanjiti ponos hrvatskog naroda na hrvatske branitelje - poručio je Cvitanović.

HDZ 1990 pozvao je političke zvaničnike u Bosni i Hercegovini da svojim javnim istupima poštuju historijske činjenice te doprinose dijalogu, međusobnom uvažavanju i stabilnosti, umjesto, kako navode, produbljivanju podjela i historijskom revizionizmu.