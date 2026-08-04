Toplotna kupola širi se prema Balkanu: Spremite se za temperature do 43 stepena

Snažna toplotna kupola (Heat Dome), koja sedmicama održava ekstremno visoke temperature nad dijelovima Evrope, tokom ove sedmice proširit će se prema istočnoj Evropi i Balkanu, upozoravaju meteorolozi.

Prema prognozama, glavni uzrok ovog dugotrajnog toplotnog vala je snažan sistem visokog zračnog pritiska smješten iznad centralnog dijela Evrope. On omogućava dotok izuzetno toplog i suhog zraka iz sjeverne Afrike te zadržava vrućinu nad velikim dijelom kontinenta, piše Sever Weather.

Meteorološki modeli pokazuju da će se od sredine sedmice jezgro toplotne kupole pomjerati prema istoku i jugoistoku, zahvatajući zemlje Balkana. Do srijede će se najviše temperature proširiti na Hrvatsku, BiH, Srbiju i Rumuniju, dok se za četvrtak prognozira vrhunac vrućina u istočnoj Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj, sjevernoj Srbiji, Rumuniji i Ukrajini.

Ekstremne vrućine nastavit će se i u petak, kada će zahvatiti veći dio Balkana, uključujući Bugarsku i Grčku.

Najviše dnevne temperature od srijede do četvrtka očekuju se u sjevernoj Italiji i Panonskoj niziji, gdje će dosezati između 40 i 43 stepena Celzija. Prognoze navode da bi temperature do 42 stepena mogle biti zabilježene od Mađarske do istočne Hrvatske i sjeverne Srbije, dok bi u središnjem dijelu Panonske nizije u četvrtak mogle doseći i oko 43 stepena.

Meteorolozi upozoravaju da će ovaj dugotrajni period ekstremnih temperatura donijeti vrlo malo osvježenja tokom noći. U mnogim urbanim područjima minimalne temperature neće padati ispod 22 do 26 stepeni, što će dodatno povećati fiziološki stres kod stanovništva.

Visoke temperature predstavljaju povećan zdravstveni rizik, posebno za starije osobe, djecu i osobe s hroničnim bolestima. Dugotrajno izlaganje vrućini povećava rizik od dehidracije, iscrpljenosti i toplotnog udara, dok će sušni uslovi dodatno povećati opasnost od izbijanja šumskih požara širom južne Evrope i zapadnog Balkana.

Prema srednjoročnim prognozama, nakon ove sedmice mogao bi se razviti novi snažan sistem visokog pritiska nad zapadnom Evropom, koji bi sredinom augusta ponovo donio izražen toplotni val, dok bi postojeća toplotna kupola nad istočnom Evropom i Balkanom mogla oslabiti tokom narednog vikenda.