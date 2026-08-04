Video / Hamdija Abdić Tigar: "Oluja" je promijenila tok rata i deblokirala Bihać, s herojem Nanićem sam pričao pola sata prije pogibije

Na početku razgovora govorio je o operaciji "Oluja", kada su se udružili Hrvatska vojska, HVO i Armija RBiH i promijenili tok rata.

- Potrefilo se da je danas 4. avgust (op.a. godišnjica), mi smo uvečer pripremili upad na teritoriju Hrvatske, koja je bila pod okupacijom SAO Krajine. Mi smo pomogli Hrvatskoj vojsci da oslobode svoju zemlju. Samim oslobađanjem te zemlje deblokiran je bihaćki okrug i dobio je vezu sa svijetom. Čuli smo od raznoraznih političara iz Hrvatske da je Bihać oslobođen, ali on nikada nije bio okupiran, on nikada nije pao. Ipak, hvala na svakoj pomoći koja je Hrvatska dala. Mi smo oslobodili i brojna mjesta od Ličkog Petrovskog Sela do Plitvičkih jezera. Vojska SAO Krajine je tada razbijena i sa jedne i sa druge strane, ovdje su pružali otpor, mi smo ušli s leđa. U toj operaciji smo imali gubitaka, žao mi je što danas nemamo spomenik za te poginule naše borce u Hrvatskoj - rekao je Abdić.

Ružne stvari

Govorio je i o susretu Marenkovića i Dudakovića. Poručio je da je Peti korpus korpus sam sebe odbranio i da su čuvali leđa Hrvatskoj dok se naoružavala.

Sutra je godišnjica smrti Izeta Nanića, a on je kazao da su sramotne spekulacije o njemu.

- Ja sam tada bio na drugoj strani. Nanić je bio naš heroj i držimo ga za heroja, pitaj Boga šta bi bilo da je ostao živ, vjerovatno dosta ružnih stvari kao i o svima nama. Bužimljani dobro pamte i sjećaju se na njega. Sutra ćemo to na najbolji način obilježiti - naveo je Abdić te otkrio da je su on i Dudaković pola sata prije pogibije Nanića pričali s njim.

Katastrofalno stanje

Govorio je i operaciji "Tigar '94", kada je prevario snage Fikreta Abdića Babe. Poručio je da je ta akcija promijenila tok rata. Spomenuo je i saradnju s Atifom Dudakovićem.

Kazao je da će ponovo biti kandidat za Parlament FBiH na izborima. Govoreći o politici, kazao je da se neki ministri informišu preko Wikipedije. Poručio je da se narod treba vraćati gdje je počeo. Kazao je da je prvi put na budžet došao kada je ušao u Parlament. Žestoko je kritizirao i rad Trojke, a naročito mu je zasmetalo stanje u Elektroprivredi BiH, Željeznicama FBiH i zeničkoj Željezari.

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