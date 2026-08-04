Slovak protjeran iz Dubaija, sada živi ispod mosta kod Suda BiH: Za "Avaz" otvorio dušu

Slovak Maćus, koji se ekipi “Avaza“ tako predstavio, već mjesecima živi ispod sarajevskog mosta kod Suda BiH.

Njegova priča podsjeća na scenario nekog filma. Životni put vodio ga je od Dubaija do Bosne i Hercegovine, gdje je, kako tvrdi, završio nakon deportacije prije tri mjeseca.

Maćus sa lošim izgovorom engleskog jezika objašnjava da ni danas ne zna zbog čega je iz Dubaija poslan upravo u BiH, a ne u neku od zemalja Evropske unije.

- Ja sam iz Slovačke, tamo sam rođen i imam državljanstvo, ali niko mi nije objasnio zbog čega sam završio ovdje - započinje svoju priču Maćus.

Kaže da mu dolazak u Sarajevo nije bio jednostavan, ali da se u početku nije previše žalio.

- Kada sam došao bilo je hladno, ali meni to nije bio najveći problem. Čovjek se navikne na sve kada nema izbora - govori on.