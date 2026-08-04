Video / Dan lubenice u Hadžićima donosi druženje, takmičenja i zabavu za cijelu porodicu

U vremenu kada se ljudi sve češće traže priliku za druženje i zajedničke trenutke, nastala je ideja da se organizuje Dan lubenice u Hadžićima, događaj koji će posjetiocima ponuditi više od obične kupovine omiljenog ljetnog voća.

Kako je za "Avaz" kazala Elvira Tucaković, ideja je bila napraviti nešto drugačije, opušteno i namijenjeno svim generacijama.

- Željeli smo napraviti jedan lijep događaj koji će okupiti ljude, donijeti malo zabave i dobrog raspoloženja. Lubenica je simbol ljeta i nekako prirodno okuplja porodicu i prijatelje – kazala je Tucaković.

Različiti sadržaji

Tokom Dana lubenice posjetioce očekuju različiti sadržaji, među kojima su takmičenje u pogađanju težine lubenice, degustacija, selfie kutak, ali i sadržaji za djecu.

- Posebno nam je važno da i najmlađima bude zanimljivo, jer želimo da ovo bude događaj na kojem će uživati cijele porodice. Pripremili smo dječiji kutak kako bi i oni imali svoj dio zabave – dodala je.

Prijatna atmosfera

Tucaković ističe da je cilj napraviti prijatnu atmosferu i da se ljudi druže, opuste i zajedno provedu dio ljetnog dana.

- Nije poenta samo u lubenici, već u druženju, osmijehu i lijepoj atmosferi koju želimo podijeliti s građanima – poručila je Tucaković.

Dan lubenice bit će održan danas od 17 do 21 sat, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca svih generacija.