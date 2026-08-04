Video / Dan lubenice u Hadžićima donosi druženje, takmičenja i zabavu za cijelu porodicu

U vremenu kada se ljudi sve češće traže priliku za druženje i zajedničke trenutke, nastala je ideja da se organizuje Dan lubenice u Hadžićima, događaj koji će posjetiocima ponuditi više od obične kupovine omiljenog ljetnog voća.
LJETNA PRIČA
Elvira Tucaković za "Avaz" otkrila kako je nastala ideja za događaj koji će spojiti ljubitelje lubenice, dobru atmosferu i sadržaje za najmlađe
U vremenu kada se ljudi sve češće traže priliku za druženje i zajedničke trenutke, nastala je ideja da se organizuje Dan lubenice u Hadžićima, događaj koji će posjetiocima ponuditi više od obične kupovine omiljenog ljetnog voća.
Kako je za "Avaz" kazala Elvira Tucaković, ideja je bila napraviti nešto drugačije, opušteno i namijenjeno svim generacijama.
- Željeli smo napraviti jedan lijep događaj koji će okupiti ljude, donijeti malo zabave i dobrog raspoloženja. Lubenica je simbol ljeta i nekako prirodno okuplja porodicu i prijatelje – kazala je Tucaković.
Tokom Dana lubenice posjetioce očekuju različiti sadržaji, među kojima su takmičenje u pogađanju težine lubenice, degustacija, selfie kutak, ali i sadržaji za djecu.
- Posebno nam je važno da i najmlađima bude zanimljivo, jer želimo da ovo bude događaj na kojem će uživati cijele porodice. Pripremili smo dječiji kutak kako bi i oni imali svoj dio zabave – dodala je.
Tucaković ističe da je cilj napraviti prijatnu atmosferu i da se ljudi druže, opuste i zajedno provedu dio ljetnog dana.
- Nije poenta samo u lubenici, već u druženju, osmijehu i lijepoj atmosferi koju želimo podijeliti s građanima – poručila je Tucaković.
Dan lubenice bit će održan danas od 17 do 21 sat, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca svih generacija.
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