Sati čekanja na granici: Veliki talas turista blokirao puteve prema Hrvatskoj

Ljetna sezona i veliki broj turista koji su krenuli prema Jadranu izazvali su velike gužve na brojnim graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Kolone vozila formiraju se i na ulazu i na izlazu iz zemlje, a vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog visokih temperatura i dugih putovanja.

Kilometarske kolone

Najveće gužve zabilježene su na graničnom prijelazu Velika Kladuša, gdje su kolone formirane u oba smjera. Pojačan promet evidentiran je i na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj na prijelazima Kamensko, Zupci, Prisika i Hum.

Posebno opterećeni su prijelazi Gradiška – Gornji Varoš i Bijača – Nova Sela. Iako na strani Bosne i Hercegovine nema većih zadržavanja, dugačke kolone stvaraju se na hrvatskoj strani granice.

Na ostalim prijelazima saobraćaj je pojačan, ali zadržavanja za sada uglavnom ne prelaze 30 minuta.

Drama na cestama

Dodatno usporavanje prelaska granice donose i nove procedure registracije putnika kroz evropski sistem ulaska i izlaska EES. Zbog dodatnih provjera protok vozila je sporiji, posebno u periodima kada veliki broj putnika istovremeno dolazi na prijelaze.

Nadležne službe apeluju na vozače da prije puta provjere stanje na cestama, izbjegavaju najtopliji dio dana i sa sobom ponesu dovoljno vode. Poseban oprez preporučuje se tokom dužih čekanja u kolonama.

Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na prijelazu Šepak i dalje važi zabrana saobraćaja za sva teretna vozila.

Zbog nastavka turističke sezone očekuje se da će pojačan intenzitet saobraćaja potrajati i narednih dana.