Džindić o Željeznicama FBiH: Nekada 54 miliona na računu, danas milionski gubici i problemi s likvidnošću

Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić oglasio se danas na Facebook poručivši da Željeznice trebaju mjere za oporavak i hitno novi menadžment sa jasnim mjerama.

- Željeznice FBiH su, nažalost kako smo i najavljivali još jedno javno preduzeće koje je aktuelna vlast dovela u ozbiljne finansijske probleme.

Polugodišnji izvještaj za 2026. godinu pokazuje zabrinjavajuće podatke:

• Prihodi od teretnog saobraćaja pali su na oko 25 miliona KM, što je gotovo 50 posto manje nego 2023. godine.

• Samo troškovi plata iznose oko 44 miliona KM, što znači da preduzeće iz vlastitog poslovanja ne može finansirati ni plate radnika.

• Uz subvenciju Vlade FBiH ukupni prihodi iznose oko 47 miliona KM, dok su rashodi oko 67 miliona KM, što znači da je za samo šest mjeseci ostvaren gubitak od približno 20 miliona KM.

• Prijevoz robe pao je sa 2,8 miliona tona u prvoj polovini 2025. na svega 2 miliona tona u istom periodu 2026. godine – navodi Džindić.

Dodao je da posebno zabrinjava što se, uprkos ovakvim rezultatima, nastavlja novo zapošljavanje, umjesto da se provode mjere za povećanje obima prijevoza i sanaciju poslovanja.