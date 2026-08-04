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POTPREDSJEDNIK SBB-A

Džindić o Željeznicama FBiH: Nekada 54 miliona na računu, danas milionski gubici i problemi s likvidnošću

Željeznice FBiH su, nažalost kako smo i najavljivali još jedno javno preduzeće koje je aktuelna vlast dovela u ozbiljne finansijske probleme, navodi Džindić

Nermin Džindić. Facebook

A. O.

prije 43 minute

Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić oglasio se danas na Facebook poručivši da Željeznice trebaju mjere za oporavak i hitno novi menadžment sa jasnim mjerama.

- Željeznice FBiH su, nažalost kako smo i najavljivali još jedno javno preduzeće koje je aktuelna vlast dovela u ozbiljne finansijske probleme.

Polugodišnji izvještaj za 2026. godinu pokazuje zabrinjavajuće podatke:

• Prihodi od teretnog saobraćaja pali su na oko 25 miliona KM, što je gotovo 50 posto manje nego 2023. godine.

• Samo troškovi plata iznose oko 44 miliona KM, što znači da preduzeće iz vlastitog poslovanja ne može finansirati ni plate radnika.

• Uz subvenciju Vlade FBiH ukupni prihodi iznose oko 47 miliona KM, dok su rashodi oko 67 miliona KM, što znači da je za samo šest mjeseci ostvaren gubitak od približno 20 miliona KM.

• Prijevoz robe pao je sa 2,8 miliona tona u prvoj polovini 2025. na svega 2 miliona tona u istom periodu 2026. godine – navodi Džindić.

Dodao je da posebno zabrinjava što se, uprkos ovakvim rezultatima, nastavlja novo zapošljavanje, umjesto da se provode mjere za povećanje obima prijevoza i sanaciju poslovanja.

- Preduzeće koje je 2023. godine ostvarilo 18 miliona KM dobiti i raspolagalo sa 54 miliona KM na računu, danas bilježi višemilionski gubitak i ozbiljne probleme s likvidnošću. Ako se ovaj trend nastavi, posljedice neće snositi samo Željeznice FBiH, nego i cjelokupna privreda Federacije BiH. Izjava premijera od prije nekoliko dana za „Avaz“ da je firma stabilna ali da joj umjesto budžetske podrške od 24 potrebno 34 miliona KM, da osigura plate i regrese još jedna od izjava koja govori da je finansijska situacija alarmantna te da je upozorio na nepovoljnu starosnu strukturu zaposlenih i potrebu za zapošljavanjem novih radnika još jedna predradnja za stranačka zapošljavanja – poručio je Džindić. 

# SBB
# ŽELJEZNICE FBIH
# NERMIN DŽINDIĆ
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