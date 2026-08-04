Video / Emotivno: Rasima Nanić, majka heroja rahmetli Izeta i Nevzeta stigla do turbeta

U okviru „Slobodarakih dana Bužima“, tradicionalno 4. avgusta, dan uoči godišnjice pogibije heroja Izeta Nanića, generala Armije Republike Bosne i Hercegovine i jednog od najpoznatijih ratnih komandanata iz perioda agresije na BiH (1992–1995), koji je komandovao 505. viteškom bužimskom brigadom 5. korpusa ARBiH, porodica, prijatelji i saborci se okupe na turbetu Izeta i Nevzeta Nanića.

Majka Rasima Nanić stigla je u pratnji unuka Izeta Nanića, sina Mujage koji je i dobio ime po amidži rahmetli Izetu.

Izet Nanić do 1992. godine radio je kao aktivno vojno lice u tadašnjoj JNA, a početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu, postaje komandant jedne od najuspješnijih brigada Armije BiH - bužimske 505. viteške brigade. Za ratne zasluge, brigadni general Izet Nanić odlikovan je “Zlatnim ljiljanom” 1994. godine, a posthumno 1998. i “Ordenom heroja oslobodilačkog rata”.

Nevzet Nanić bio je stariji brat Izeta Nanića.

Rođen je 8. maja 1968. godine u Bužimu. Završio je osnovnu školu u Bužimu i srednju mašinsku školu u Bosanskoj Krupi, a potom je studirao brodostrojarstvo u Splitu. Početkom agresije na našu zemlju, vratio se u Krajinu i uključio u organizaciju odbrane. Bio je jedan od osnivača elitne jedinice "Gazije", a među saborcima je bio poznat po nadimku Crni.

Prisutni su proučili Fatihu i odali počast poginulim borcima.

Pogledajte šta je zabilježio reporter "Avaza".

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