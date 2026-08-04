Američki State Department ulaže u borbu protiv mafije u BiH: Otvoren važan poziv za stručnjake

Biro za međunarodna pitanja u oblasti borbe protiv narkotika i provođenja zakona (INL), koji djeluje pri američkom State Departmentu, raspisao je poziv za finansiranje programa čiji je cilj jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Poziv je namijenjen iskusnim stručnjacima s dugogodišnjim profesionalnim iskustvom u radu, upravljanju ili uspostavljanju specijalizovanih tužilačkih i pravosudnih institucija koje se bave predmetima organizovanog kriminala i korupcije povezanim s transnacionalnim kriminalnim mrežama.

Od kandidata koji budu odabrani očekuje se da pruže stručnu podršku, savjetodavnu pomoć i mentorstvo specijalizovanim odjelima za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini, uključujući POSKOK Federacije BiH, kao i odgovarajuću instituciju u Republici Srpskoj.

Zainteresovani mogu pitanja dostaviti putem e-maila najkasnije do 28. avgusta 2026. godine do 23:59 sati po lokalnom vremenu, dok je krajnji rok za podnošenje prijava 28. septembar 2026. godine do 23:59 sati.

U obrazloženju poziva istaknuto je da se Bosna i Hercegovina nalazi na značajnoj krijumčarskoj ruti poznatoj kao Balkanska ruta, kojom se odvija ilegalna trgovina narkoticima, oružjem i neregularne migracije, uz povezanost s međunarodnim kriminalnim organizacijama koje predstavljaju ozbiljan sigurnosni i ekonomski izazov.

Kako je navedeno, ovaj program dio je šire podrške koju Sjedinjene Američke Države pružaju reformi pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini, s ciljem unapređenja borbe protiv organizovanog kriminala i jačanja regionalne stabilnosti.