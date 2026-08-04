Babalj žestoko nakon mafijaških obračuna: Istočno Sarajevo liči na meksičku državu, građani žive u strahu

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj (SDS) osvrnuo se na posljednja dešavanja u Istočnom Sarajevu, gdje su u protekla dva dana zabilježena dva obračuna mafijaških klanova.
Govoreći o sigurnosnoj situaciji, Babalj je ulice Istočnog Sarajeva uporedio sa saveznom državom Sinaloa (Sinaloa) u Meksiku (Mexico), poznatom po djelovanju jednog od najmoćnijih narkokartela na svijetu.
- Ulice Istočnog Sarajeva ovih dana podsjećaju na meksičku Sinalou, a zvaničnici, umjesto da preduzmu korake zaštite sigurnosti građana, gostuju po televizijama i tvrde da je stanje bezbjednosti u Istočnom Sarajevu na najvećem nivou - saopćio je Babalj, referirajući se na izjave gradonačelnika Ljubiše Ćosića o sigurnosti u ovom gradu.
Prema njegovim riječima, među građanima vlada uznemirenost jer su se dva dana zaredom, u blizini parkova u kojima se igraju djeca i ugostiteljskih objekata koje posjećuju mladi, dogodili oružani sukobi kriminalnih klanova. Istakao je da takva situacija zahtijeva odlučnu reakciju policije i svih nadležnih institucija.
- Ovakva Policijska uprava Istočno Sarajevo, kako je vodi Branimir Šehovac, učinila je Istočno Sarajevo sigurnom kućom za organizovani kriminal, a pucnjave koje se dešavaju posljednja dva dana posljedica su nerada i nebrige za stanje bezbjednosti u našem gradu - poručio je Babalj.
Na kraju je naglasio da država mora pokazati odlučnost u borbi protiv kriminala i poslati jasnu poruku da je jača od kriminalnih grupa.
- Koraci koji se moraju preduzeti moraju biti oštri, kako bi se svakome ko je spreman potegnuti oružje pokazalo da su država i policija jače od kriminalnih grupa. Jedino tako možemo zaštititi živote i miran san naših građana. Bojim se da Branimir Šehovac ili ne može ili neće da se suoči s ovim problemom - rekao je Babalj.