Babalj žestoko nakon mafijaških obračuna: Istočno Sarajevo liči na meksičku državu, građani žive u strahu

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj (SDS) osvrnuo se na posljednja dešavanja u Istočnom Sarajevu, gdje su u protekla dva dana zabilježena dva obračuna mafijaških klanova.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji, Babalj je ulice Istočnog Sarajeva uporedio sa saveznom državom Sinaloa (Sinaloa) u Meksiku (Mexico), poznatom po djelovanju jednog od najmoćnijih narkokartela na svijetu.

- Ulice Istočnog Sarajeva ovih dana podsjećaju na meksičku Sinalou, a zvaničnici, umjesto da preduzmu korake zaštite sigurnosti građana, gostuju po televizijama i tvrde da je stanje bezbjednosti u Istočnom Sarajevu na najvećem nivou - saopćio je Babalj, referirajući se na izjave gradonačelnika Ljubiše Ćosića o sigurnosti u ovom gradu.