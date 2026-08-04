Video / Panonska jezera prepuna kupača: Građani osvježenje pronašli u ljetnim danima

Visoke temperature i ljetne vrućine brojne građane ovih dana dovode na Panonska jezera u Tuzli, gdje traže osvježenje i bijeg od svakodnevnih obaveza.
Plaže i bazeni ispunjeni su posjetiocima svih generacija koji uživaju u sunčanom vremenu, kupanju i opuštenoj atmosferi.
Popularno tuzlansko kupalište i tokom ove sezone potvrđuje status jednog od omiljenih mjesta za odmor, a brojni kupači koriste tople dane za druženje, sunčanje i uživanje uz sadržaje koje kompleks nudi.
Puni kapaciteti i dobra posjećenost pokazuju da Panonska jezera ostaju nezaobilazna destinacija tokom ljetnih mjeseci.
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