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Video / Panonska jezera prepuna kupača: Građani osvježenje pronašli u ljetnim danima

Tuzlanski kompleks i ove sezone privlači veliki broj posjetilaca koji uživaju u kupanju, odmoru i brojnim sadržajima

Panonska jezera prepuna kupača - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+20
A. Bešić

prije 8 minuta

Visoke temperature i ljetne vrućine brojne građane ovih dana dovode na Panonska jezera u Tuzli, gdje traže osvježenje i bijeg od svakodnevnih obaveza. 

Plaže i bazeni ispunjeni su posjetiocima svih generacija koji uživaju u sunčanom vremenu, kupanju i opuštenoj atmosferi.

Popularno tuzlansko kupalište i tokom ove sezone potvrđuje status jednog od omiljenih mjesta za odmor, a brojni kupači koriste tople dane za druženje, sunčanje i uživanje uz sadržaje koje kompleks nudi. 

Puni kapaciteti i dobra posjećenost pokazuju da Panonska jezera ostaju nezaobilazna destinacija tokom ljetnih mjeseci.

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# KUPAČI
# TUZLA
# PANONSKA JEZERA
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