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SKUPI CEH

Pijana slupala službeni automobil: Anja Ljubojević sada mora platiti svu štetu

Osiguravajuća kuća odbila je isplatiti odštetu zbog vožnje pod utjecajem alkohola, pa troškovi padaju na teret vozačice

Ljubojević: Nakon pijane vožnje stiže novi udar. Screenshot

D. E.

prije 1 sat 20 minuta

Nesreća se dogodila 6. juna, kada je automobil kojim je upravljala slupan, a vozačica je tom prilikom zadobila tjelesne povrede. Nakon udesa utvrđeno je da je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, zbog čega osiguranje nije prihvatilo pokrivanje štete.

Iako je vozilo bilo osigurano kasko polisom, osiguravajuća kuća je navela da postoje okolnosti zbog kojih nema obavezu isplate, jer je u trenutku nesreće vozačica bila alkoholizirana.

Odbijena odšteta

Iz Narodne skupštine Republike Srpske pojasnili su da šteta na službenim vozilima koja nije pokrivena od osiguravača pada na teret osobe koja ju je prouzrokovala.

- Šteta koja nastane u saobraćajnim nezgodama na vozilima Narodne skupštine koja ne budu predmet plaćanja osiguravača prema dostavljenom odštetnom zahtjevu padaju na teret lica koje je štetu prouzrokovalo - naveli su iz ove institucije.

Osim finansijskih posljedica, slučaj bi mogao dobiti i pravni epilog. 

Vozačici prijeti postupak zbog kršenja Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, odnosno odredbi koje se odnose na obijesnu vožnju.

Obijesna vožnja

Prema važećim propisima, obijesnom vožnjom smatra se i upravljanje vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 grama po kilogramu, kao i vožnja pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Za takav prekršaj, uz izazivanje saobraćajne nesreće, predviđene su novčane kazne od 3.000 do 5.000 KM, zabrana upravljanja vozilom u trajanju od devet mjeseci i četiri kaznena boda.

# UDES
# OSIGURANJE
# ANA LJUBOJEVIĆ
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