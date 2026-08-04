Pijana slupala službeni automobil: Anja Ljubojević sada mora platiti svu štetu

Nesreća se dogodila 6. juna, kada je automobil kojim je upravljala slupan, a vozačica je tom prilikom zadobila tjelesne povrede. Nakon udesa utvrđeno je da je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola, zbog čega osiguranje nije prihvatilo pokrivanje štete.

Iako je vozilo bilo osigurano kasko polisom, osiguravajuća kuća je navela da postoje okolnosti zbog kojih nema obavezu isplate, jer je u trenutku nesreće vozačica bila alkoholizirana.

Odbijena odšteta

Iz Narodne skupštine Republike Srpske pojasnili su da šteta na službenim vozilima koja nije pokrivena od osiguravača pada na teret osobe koja ju je prouzrokovala.