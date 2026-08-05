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NAKON TRAGEDIJE

Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Ruske Federacije do Beograda

Ovo je jedan od najtežih trenutaka ove stranice, ovog grada, ove države i cijele planinarske zajednice - kazao je Ahmetović

Ahmetović: Proces transporta tijela unesrećenih je već počeo. Vehid Bogunić

FENA

prije 56 minuta

Čelni ljudi Gorske službe spašavanja (GSS) Zenica, koji su se u petak navečer vratili iz Ruske Federacije zajedno sa dvojicom preživjelih zeničkih planinara iz tragične nesreće od 25. jula u pohodu na Elbrus, Harisom Adilovićem i Kemalom Vidimlićem, večeras su na pres-konferenciji u Zenici govorili o narednim koracima u vezi transporta tijela i ukopa pet poginulih planinara.

Naime, tijela poginulih supružnika Alme i Denisa Okanovića, članova GSS-a Zenica te planinara Nermina Talama, doktorice Melihe Čaušević i Almira Kadrića, još uvijek se nalaze u Ruskoj Federaciji, a predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović i načelnik Kenan Hrustanović koji su putovali u Rusku Federaciju te Munever Aganhodžić, koji je u njihovom odsustvu koordinirao aktivnosti u Zenici, ni večaras nisu mogli precizirati tačan termin povratka tijela poginulih te njihovog zajedničkog ukopa u Zenici.

- Ovo je jedan od najtežih trenutaka ove stranice, ovog grada, ove države i cijele planinarske zajednice - kazao je Ahmetović, te izrazio saučešće porodicama i prijateljima poginulih. Zamolio je sve da poštuju žrtve ali i preživjele koji su u fazi psihičkog i fizičkog oporavka nakon svega što su preživjeli.

- Proces transporta tijela unesrećenih je već počeo. Tijela se nalaze u Moskvi. Ne možemo potvrditi tačan termin njihove dopreme u BiH - kazao je Ahmetović.

On je pojasnio da će tijela nastradalih planinara prvo transportnim avionom biti prevezeni u Beograd, odakle se biti vraćeni u BiH.

Planirana je i zajednička komemoracija u Zenici, gradu koji će na dan sahrane proglasiti Dan žalosti. Na području Federacije Bosne i Hercegovine Dan žalosti bio je prolašen 28. jula.

Vlada FBiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH od samog početka bili su uključeni u akciju podrške i povratak preživjelih planinara te tijela stradalih planira u domovinu, a Vlada FBiH izdvojila je 70.000 KM i u Rusku Federaciju poslala i specijalna vozila Federalne uprave civilne zaštite koja bi trebala dovesti kombi i opremu zeničkih planinara.

Ahnmetović je zbog svega zahvalio čelnim ljudima iz spasilačkih i drugih službi Ruske Federacije koji su im pružili svaku vrstu pomoći, kao i premijeru FBiH Nerminu Nikšiću te gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću. Veliku podršku, ističu, pružio im je i Ivan Bandić iz Žepča.

Najavio je da će termin komemoracije i dan dženaze biti određen nakon transporta tijela u BiH, kao i nakon dogovora s Ministarstvom unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, Gradskom upravom Grada Zenica te Medžlisom Islamske zajednice Zenica.

# ZENICA
# PLANINARI
# ELBRUS
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