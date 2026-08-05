Udruženja žrtava optužilo RTRS: Kršenje kodeksa i vrijeđanje žrtava genocida

Pet udruženja žrtava i svjedoka genocida podnijelo je Regulatornoj agenciji za komunikacije (RAK) Bosne i Hercegovine prigovor na programski sadržaj Radio-televizije Republike Srpske (RTRS), navodeći da je u prilogu emitiran u centralnoj informativnoj emisiji prekršen Kodeks o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Prigovor su podnijeli Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje Žena Podrinja, Udruženje Majke Srebrenice i Udruženje Žene Srebrenice, a upućen je i Uredu visokog predstavnika u BiH.

Sporni prilog

Riječ je o prilogu emitiranom 31. jula u emisiji Dnevnik 2 RTRS-a, koji se odnosio na saslušanje zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari i reakcije udruženja žrtava.

Udruženja smatraju da je u prilogu došlo do kršenja načela pravičnosti i nepristrasnosti, podsticanja netrpeljivosti, vrijeđanja žrtava i povrede javnog interesa.

Navode da javnosti nisu predstavljeni njihovi stvarni stavovi i argumenti o saslušanju zaposlenika Memorijalnog centra, već da su njihove reakcije iskorištene za iznošenje političkih diskvalifikacija i neutemeljenih optužbi.

Posebno su reagirali na izjavu Branimira Kojića, koji je Memorijalni centar Srebrenica – Potočari nazvao fabrikom para.

- Emitiranjem ove izjave u kontekstu reakcija udruženja žrtava koja sarađuju s Memorijalnim centrom, RTRS je svjesno kreirao uvredljiv, tendenciozan i klevetnički narativ - navodi se u prigovoru.

Udruženja ocjenjuju da se takvom izjavom insinuira da preživjele žrtve genocida i organizacije koje ih predstavljaju koriste sjećanje na genocid i stradanje svojih najmilijih radi finansijske koristi.

Tvrde da takav narativ predstavlja stigmatizaciju i ponižavanje dostojanstva žrtava i njihovih porodica te podstiče nacionalnu i vjersku netrpeljivost.

Medijski standardi

Podsjetili su da RTRS, kao javni servis, ima obavezu objektivnog informiranja i doprinosa kulturi dijaloga, međusobnom poštovanju i pomirenju.

Od RAK-a su zatražili da hitno provede postupak, izvrši uvid u snimak emisije te, nakon utvrđivanja odgovornosti, izrekne zakonom propisane mjere i sankcije protiv RTRS-a.

Udruženja su zatražila i da budu blagovremeno obaviještena o toku i ishodu postupka.

Istovremeno, dopis je dostavljen i Uredu visokog predstavnika (OHR), s ciljem upoznavanja s navedenim slučajem i njegovim mogućim posljedicama po dostojanstvo žrtava, javni interes i poštivanje profesionalnih medijskih standarda, navodi se u saopćenju.