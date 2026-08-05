Rudari u Kaknju već danima bez prava na liječenje: Radnički neposluh trajat će do trajnog rješenja

U 9.30 sati u zgradi Elektroprivrede BIH počeo je sastanak generalnog direktora Sanela Buljubašića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa direktorima rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.

Na sastanku će se pokušati naći rješenje za osiguravanje zdravstvene zaštite rudarima. Inače, danas je treći dan radničkog neposluha u Rudniku mrkog uglja Kakanj.

Rudari ne žele raditi dok im se ne osigura pravo na liječenje, jer od 27. jula ne mogu ovjeriti svoje zdravstvene knjižice, pa su s članovima svojih porodica izgubili pravo na liječenje.

- Očekujemo da će se naći neko pozitivno rješenje. Među nama su onkološki pacijenti, srčani bolesnici, šećeraši, imamo i 200 invalida, tako da je nemoguće raditi u ovim uslovima, bez zdravstvenog osiguranja. Sve terapije već danima ne mogu dobiti. Radnici ostaju istrajni do trajnog rješenja. Nama ne trebaju prelazna rješenja, jer radimo jedan od najtežih i najčasnijih poslova pod zemljom, a nemamo zdravstvenog osiguranja – kazao nam je predsjednik Sindikata RMU Kakanj, Abdel Fazlić.