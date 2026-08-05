Helez poručio da je Vučić naučio da je Drina granica, ovaj mu odgovorio: "Lažove jedan, što me ne uhapsiš?!"

Za Aleksandra Vučića ovakve kontroverze, nažalost, nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Podsjećam javnost da je Vučić prije nešto više od godinu dana pokušao ući na dobrotvornu večeru u Sjedinjenim Američkim Državama pod lažnim imenom te da je, nakon što je otkriven, odstranjen. Ni ovoga puta Vučić nije ostavio utisak poštovanja prema institucijama države domaćina, ali je ovaj put dobio odgovor po mjeri. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda moraju važiti i za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U Bosni i Hercegovini niko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure niti očekivati poseban tretman - rekao je Helez jučer.

- Čestitam specijalcima MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila. Nakon što su od građana dobili informaciju da se područjem Srednjobosanskog kantona kreće grupa naoružanih muškaraca koja nije bila dio zvanično prijavljenog osiguranja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Specijalne jedinice MUP-a SBK odmah su krenuli u potragu. Kada su ih locirali i prišli im, muškarci su pobjegli glavom bez obzira.

Predsjednik Srbije je negirao da je iko iz Srbije njega pratio.

- Ti sa kvadovima su bili pripadnici MUP-a RS, to je njihov odnos nadležnosti. Sve što je napisao je slagao. Teško mu je bilo da podnese što sam došao u njegovo, ali i moje Bugojno, što ga nisam pitao za dozvolu, jer neću da pitam nikoga za dozvolu da dođem na svoje ognjište. Teško mu je što je lagao o Sarajevo safariju. Što me, lažove jedan, ne uhapsiš? Dvije godine lažeš i teško ti je palo što su moja vrata bila otvorena za sve. Došao sam vam na noge, što me niste uhapsili, imao sam nekoliko ljudi iz Kobri?! A ono su bili pripadnici SAJ-a iz RS, ugostio sam ih fino u dvorištu kuće - rekao je Vučić.

Kaže da "oni ne mogu da podnesu da ima ljudi koji ih se ne plaše".

- Strani centri moći su čudo, i kroz punu kontrolu regionalnih centara moći i onih koje neki lažno nazivaju "srpskim policentričnim" mjestima, su tako nešto radili sve vrijeme. I još nisu uspjeli da me pobijede. Još nisu uspjeli jednog čija im je glava jedina meta, zato što znaju ne da sam ja jak što imam mišiće ili što imam oružje, nego što znaju da u mojoj glavi i u mom srcu ima toliko i znanja i iskustva, ali i ljubavi prema svom narodu, da nijedna prevara ne može da im prođe. Čitam ih kao bukvar, a i kao dječak sam odlično čitao bukvar. Čitam im sve poteze zato što čitam knjige, zato što sam iskusan, zato što imam najviše razgovora sa svim svjetskim i evropskim liderima. Na svaki trik, na svaku prevaru sam im naučio. Sve sam to savladao. Zato sam ja jedina meta - istakao je Vučić.