Helez poručio da je Vučić naučio da je Drina granica, ovaj mu odgovorio: "Lažove jedan, što me ne uhapsiš?!"

Nakon posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića selu Čipuljić kod Bugojna uslijedila je žestoka rasprava između njega i ministra odbrane BiH Zukana Heleza.
Inače, Vučićev otac je rodom iz Bugojna, kao i Helez.
Prvo je Helez jučer poručio da je Vučić naučio da je Drina granica.
- Čestitam specijalcima MUP-a Srednjobosanskog kantona koji su pokazali da u Bosni i Hercegovini institucije postoje i da niko nema pravo dovoditi neprijavljene naoružane grupe ljudi i pokušavati zaobići pravila. Nakon što su od građana dobili informaciju da se područjem Srednjobosanskog kantona kreće grupa naoružanih muškaraca koja nije bila dio zvanično prijavljenog osiguranja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, pripadnici Specijalne jedinice MUP-a SBK odmah su krenuli u potragu. Kada su ih locirali i prišli im, muškarci su pobjegli glavom bez obzira.
Za Aleksandra Vučića ovakve kontroverze, nažalost, nisu nikakvo iznenađenje. Njegove posjete regionu često prate političke tenzije i potezi koji izazivaju pitanja o poštivanju domaćih institucija i propisanih procedura. Podsjećam javnost da je Vučić prije nešto više od godinu dana pokušao ući na dobrotvornu večeru u Sjedinjenim Američkim Državama pod lažnim imenom te da je, nakon što je otkriven, odstranjen. Ni ovoga puta Vučić nije ostavio utisak poštovanja prema institucijama države domaćina, ali je ovaj put dobio odgovor po mjeri. Ako za sve strane delegacije važe ista pravila, onda moraju važiti i za predsjednika Srbije i njegovu pratnju. U Bosni i Hercegovini niko nema pravo zaobilaziti sigurnosne procedure niti očekivati poseban tretman - rekao je Helez jučer.