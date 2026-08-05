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TORTURA SE NASTAVLJA

Policajci u RS-u kaznili ga zbog ljiljana: Šta se događalo u Prijedoru

Zabranom simbola Armije RBiH i zastave s ljiljanima Bošnjacima u RS-u šalje poruka da su građani drugog ili trećeg reda

Screenshot

E.L.

prije 1 sat 21 minutu

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor postupili su po prijavi građana da je na putničkom motornom vozilu koje se kreće na području grada Prijedora istaknuta bijela zastava sa plavim grbom i ljiljanima i identifikovali lice AM iz Bosanskog Novog koje je upravljalo vozilom, saopšteno je iz PU Prijedor

Njemu je uručen prekršajni nalog i sankcionisan je za počinjeni prekršaj po članu 7. Zakona o javnom redu i miru, a zastava je oduzeta.

U dosadašnjim presudama izričito je navedeno da isticanje zastave RBiH ne predstavlja krivično djelo, prekršaj niti govor mržnje. Sud je potvrdio da je to službena zastava međunarodnog priznanja države pod kojom je BiH 22. maja 1992. godine primljena u Ujedinjene nacije.

Ranija sudska praksa u Republici Srpskoj bila je da samo isticanje zastave Republike BiH s ljiljanima nije predstavljalo krivično djelo niti prekršaj, ali su 2026. godine usvojene izmjene Krivičnog zakona kojima su uvedena nova krivična djela koja se odnose na javno isticanje određenih simbola.

Poslanik u NSRS-u Ramiz Salkić je ocijenio, podsjetimo, da se zabranom simbola Armije RBiH i zastave s ljiljanima Bošnjacima u RS-u šalje poruka da su građani drugog ili trećeg reda. Istakao je da su sudovi u RS-u ranije utvrdili da isticanje zastave s ljiljanima nije krivično djelo te najavio osporavanje zakona pred nadležnim institucijama.
# PRIJEDOR
# POLICIJA
# LJILJANI
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