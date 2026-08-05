Policajci u RS-u kaznili ga zbog ljiljana: Šta se događalo u Prijedoru

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor postupili su po prijavi građana da je na putničkom motornom vozilu koje se kreće na području grada Prijedora istaknuta bijela zastava sa plavim grbom i ljiljanima i identifikovali lice AM iz Bosanskog Novog koje je upravljalo vozilom, saopšteno je iz PU Prijedor

Njemu je uručen prekršajni nalog i sankcionisan je za počinjeni prekršaj po članu 7. Zakona o javnom redu i miru, a zastava je oduzeta.

U dosadašnjim presudama izričito je navedeno da isticanje zastave RBiH ne predstavlja krivično djelo, prekršaj niti govor mržnje. Sud je potvrdio da je to službena zastava međunarodnog priznanja države pod kojom je BiH 22. maja 1992. godine primljena u Ujedinjene nacije.