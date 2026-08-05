Demokratska fronta na izbore izlazi sa sloganom "Građanska, zemlja ljiljana"

Centralni izborni štab Demokratske fronte (DF) usvojio je slogan pod kojim će ova stranka nastupiti u predstojećoj izbornoj kampanji.

Izborni slogan DF-a, čiji je predsjednik Željko Komšić, glasit će: "Građanska, zemlja ljiljana", potvrđeno je za Avaz.

Slogan odražava političke principe koje Demokratska fronta zagovara od svog osnivanja. Dio poruke "Građanska" naglašava opredijeljenost stranke za Bosnu i Hercegovinu uređenu kao građansku državu jednakopravnih pojedinaca, dok sintagma "zemlja ljiljana" upućuje na historijske simbole Bosne i Hercegovine.

U narednom periodu očekuje se da će Demokratska fronta predstaviti i vizuelni identitet izborne kampanje, kao i ključne programske ciljeve s kojima će pod ovim sloganom tražiti podršku birača na predstojećim izborima.