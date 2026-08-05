Danas nastavak razgovora Vlade, Sindikata i vlasnika: Ima li spasa za Željezaru Zenica

Danas u podne bit će nastavljeni razgovori predstavnika Vlade FBiH, vlasnika Nove Željezare Zenica i sindikata, koji se nakon višemjesečne agonije smatraju ključnim za opstanak nekadašnjeg privrednog giganta. Podsjetimo, prvi dio sastanka održan je jučer, a zaključen je šturim saopćenjem i dogovorom da učesnici ne istupaju u medijima. - Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već sutra (danas, op.a.), s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja – navedeno je u saopćenju.

Nakon što je Parlament FBiH usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za FBiH, Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili su prijedlog Vlade FBiH o uvođenju vanredne uprave u ovoj kompaniji. Iz Sindikata su upozorili da trajnim gašenjem Željezare FBiH gubi oko 1.500 radnih mjesta, dok će indirektno biti ugroženo dodatni 10.872 u 19 većih Željezarinih dobavljača.