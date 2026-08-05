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Danas nastavak razgovora Vlade, Sindikata i vlasnika: Ima li spasa za Željezaru Zenica

Iz Sindikata su upozorili da trajnim gašenjem Željezare FBiH gubi oko 1.500 radnih mjesta

Nova Željezara Zenica. Fena

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

prije 1 sat 6 minuta

Danas u podne bit će nastavljeni razgovori predstavnika Vlade FBiH, vlasnika Nove Željezare Zenica i sindikata, koji se nakon višemjesečne agonije smatraju ključnim za opstanak nekadašnjeg privrednog giganta. Podsjetimo, prvi dio sastanka održan je jučer, a zaključen je šturim saopćenjem i dogovorom da učesnici ne istupaju u medijima.

- Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već sutra (danas, op.a.), s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja – navedeno je u saopćenju.

Nakon što je Parlament FBiH usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za FBiH, Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili su prijedlog Vlade FBiH o uvođenju vanredne uprave u ovoj kompaniji.

Iz Sindikata su upozorili da trajnim gašenjem Željezare FBiH gubi oko 1.500 radnih mjesta, dok će indirektno biti ugroženo dodatni 10.872 u 19 većih Željezarinih dobavljača. 

Po osnovu bruto plaća radnika Željezare isplaćivalo se oko 60 miliona KM godišnje, doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje radnika Željezare osiguravaju se sredstva za isplatu više od 20.000 minimalnih penzija, a radnici Željezare u kantonalni budžet uplate oko 2,8 miliona KM poreza na dohodak iz svojih plata.

Ekonomska aktivnost koju je generisala Željezara, u stvari ranije ArcelorMittal, iznosi 1,6 milijardi maraka KM godišnje, pa je u pitanju 2,5 posto ukupnog BDP-a države, koji je stvaran kroz poslovanje ove zeničke kompanije.

# ŽELJEZARA ZENICA
# SINDIKAT
# VLADA FBIH
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