Nastavljeni razgovori Vlade FBiH i predstavnika Nove Željezare Zenica: Danas bez Nikšića

Sastanku pristvuju i predstavnici Sindikata metalaca ZDK, dok, za razliku od jučerašnjeg, današnjem ne prisustvuje premijer Nermin Nikšić.

U zgradi Vlade FBiH su nastavljeni razgovori resornog ministra Vedrana Lakića s Gordanom Pavlovićem i Ahmedom Hamzićem, članovima Uprave Nove Željezare Zenica.

Podsjetimo, prvi dio sastanka održan je jučer, a zaključen je šturim saopćenjem i dogovorom da učesnici ne istupaju u medijima.

- Na sastanku su učesnici prezentirali svoje stavove u vezi sa aktuelnom situacijom, te je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već sutra (danas, op.a.), s ciljem usaglašavanja daljnjih aktivnosti na pronalaženju rješenja – navedeno je u saopćenju.

Nakon što je Parlament FBiH usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za FBiH, Općinski i Kantonalni sud u Zenici odbili su prijedlog Vlade FBiH o uvođenju vanredne uprave u ovoj kompaniji.

Iz Sindikata su upozorili da trajnim gašenjem Željezare FBiH gubi oko 1.500 radnih mjesta, dok će indirektno biti ugroženo dodatni 10.872 u 19 većih Željezarinih dobavljača.

Po osnovu bruto plaća radnika Željezare isplaćivalo se oko 60 miliona KM godišnje, doprinosima za penzijsko-invalidsko osiguranje radnika Željezare osiguravaju se sredstva za isplatu više od 20.000 minimalnih penzija, a radnici Željezare u kantonalni budžet uplate oko 2,8 miliona KM poreza na dohodak iz svojih plata.

Ekonomska aktivnost koju je generisala Željezara, u stvari ranije ArcelorMittal, iznosi 1,6 milijardi maraka KM godišnje, pa je u pitanju 2,5 posto ukupnog BDP-a države, koji je stvaran kroz poslovanje ove zeničke kompanije.