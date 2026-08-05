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MEMORIJALNI CENTAR

Suljagić nakon obustave poziva iz bijeljinskog tužilaštva na saslušanje: Kerinje s tužilačkim togama i policijskim šapkama uzmiče pred pritiskom

Pripadnici PU Zvornik pozvali su na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika Centra radi prikupljanja obavještenja o njihovom angažmanu

Suljagić: Kakvo kerinje stoji iza tobožnje istrage. Ustupljena fotografija

Dž. B.

prije 35 minuta

Direktor Memorijalni centar Srebrenica Emir Suljagić izjavio je da su, nakon reakcija javnosti, prestali pozivi na saslušanja sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika ove institucije koje je prethodno uputila policija u Srebrenici.

U objavi na društvenoj mreži X Suljagić je naveo da je javni pritisak bio jedino sredstvo kojim su mogli odgovoriti na, kako tvrdi, institucionalni pritisak.

- Kakvo kerinje stoji iza tobožnje istrage protiv Memorijalnog centra najbolje se vidi po tome što su samo dan nakon što smo uzvratili - javnim pritiskom jer to je sve što imamo, pošto smo institucionalno potpuno nezaštićeni - prestali pozivi na saslušanja u policiju u Srebrenici - napisao je Suljagić.

Uz to je uputio oštre kritike na račun pravosudnih i policijskih institucija, navodeći da se radi o, kako je rekao, "kerinju sa tužilačkim togama i policijskim šapkama koje se u stanju iživljavati samo onda kad niko ne uzvraća".

Podsjetimo, iz Memorijalnog centra ranije su saopćili da su po zahtjevu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini pripadnici Policijske uprave Zvornik pozvali na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Centra radi, kako je navedeno, prikupljanja obavještenja o njihovom angažmanu u ovoj instituciji.

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# EMIR SULJAGIĆ
# ISTRAGA
# MEMORIJALNI CENTAR POTOČARI - SREBRENICA
# KERINJE
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