Suljagić nakon obustave poziva iz bijeljinskog tužilaštva na saslušanje: Kerinje s tužilačkim togama i policijskim šapkama uzmiče pred pritiskom

Direktor Memorijalni centar Srebrenica Emir Suljagić izjavio je da su, nakon reakcija javnosti, prestali pozivi na saslušanja sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika ove institucije koje je prethodno uputila policija u Srebrenici.

U objavi na društvenoj mreži X Suljagić je naveo da je javni pritisak bio jedino sredstvo kojim su mogli odgovoriti na, kako tvrdi, institucionalni pritisak.

- Kakvo kerinje stoji iza tobožnje istrage protiv Memorijalnog centra najbolje se vidi po tome što su samo dan nakon što smo uzvratili - javnim pritiskom jer to je sve što imamo, pošto smo institucionalno potpuno nezaštićeni - prestali pozivi na saslušanja u policiju u Srebrenici - napisao je Suljagić.

Uz to je uputio oštre kritike na račun pravosudnih i policijskih institucija, navodeći da se radi o, kako je rekao, "kerinju sa tužilačkim togama i policijskim šapkama koje se u stanju iživljavati samo onda kad niko ne uzvraća".

Podsjetimo, iz Memorijalnog centra ranije su saopćili da su po zahtjevu Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini pripadnici Policijske uprave Zvornik pozvali na saslušanje 26 sadašnjih i bivših zaposlenika i saradnika Centra radi, kako je navedeno, prikupljanja obavještenja o njihovom angažmanu u ovoj instituciji.

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