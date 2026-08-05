Priča o dva mosta: Da je Sulejman Veličanstveni radio kao Benjamina, nikad ne bi prešao Dravu

Benjamina Karić uspjela je ono što je malo kome polazilo za rukom. Pretvoriti rekonstrukciju pješačkog mosta dugog svega 40 metara u višemjesečni serijal sa sve novim nastavcima, novim rokovima i istim obećanjima. Nešto nalik na indijske sapunice, gdje u jednoj epizodi glavni glumac stoji na desnoj nozi, a tek u sljedećoj zakorači i lijevom.

Građanima je rečeno 90 dana. Dobili su više od pet mjeseci čekanja.

Izgovora načelnici Novog Sarajeva nije nedostajalo. Jednom je kriva kiša, drugi put vlaga, treći put bangkirai drvo, četvrti put dodatni radovi. Ostalo je još samo da neko optuži gravitaciju i rotaciju Zemlje.