CIK ih odbio zbog sumnjivih potpisa: POMAK će podržati Efendića za Predsjedništvo BiH

POMAK je saopćio da je odlučio podržati kandidaturu Semira Efendića za člana Predsjedništva BiH nakon što, zbog odluke Centralne izborne komisije BiH kojom je njihova kandidatura odbijena zbog nepravilnosti u prikupljanju potpisa podrške, nije mogao imati vlastitog kandidata na Općim izborima 2026. godine.

Navode da podršku Efendiću daju zbog njegovih rezultata i spremnosti da se zalaže za ključne projekte važne za Krajinu, uključujući razvoj saobraćajne i energetske infrastrukture, Aerodrom Bihać, revitalizaciju Unske pruge i ravnomjerniji regionalni razvoj.

Iz POMAK-a ističu da je Efendić kao načelnik Novog Grada Sarajevo pokazao spremnost na saradnju, dijalog i realizaciju konkretnih projekata, te poručuju da će i dalje dosljedno zastupati interese Krajine.



