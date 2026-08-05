Ćosić o snimku s proslave: Pjevam svaki dan, podnijet ću ostavku ako postoji dokaz da sam povezan s kriminalom

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić komentarisao je videosnimak koji je objavio jedan SDS-ov političar, a na kojem se vidi kako pjeva na proslavi u društvu osoba koje se dovode u vezu s kriminalnim miljeom.

Na snimku se Ćosić nalazi u društvu Milutina Miće Danilovića, osobe koju pojedini izvori povezuju s kriminalnim grupama na području Istočnog Sarajeva, dok pjeva pjesmu "Od Topole pa do Ravne Gore".

Ćosić je kazao da ne vidi problem u snimku, navodeći da voli pjevati i da se odaziva pozivima prijatelja i domaćina.

- Ja volim da pjevam, svako jutro pjevam. Kada me neko pozove na rođendan, ja se pojavim. Ne mogu birati goste koji će biti tamo - rekao je Ćosić.