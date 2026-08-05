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KOMENTAR NA VIDEO

Ćosić o snimku s proslave: Pjevam svaki dan, podnijet ću ostavku ako postoji dokaz da sam povezan s kriminalom

Na snimku se Ćosić nalazi u društvu Milutina Miće Danilovića, osobe koju pojedini izvori povezuju s kriminalnim grupama

Snimak objavio SDS-ov političar. Dejan Rakita/PIXSELL

Dž. B.

prije 1 sat 4 minute

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić komentarisao je videosnimak koji je objavio jedan SDS-ov političar, a na kojem se vidi kako pjeva na proslavi u društvu osoba koje se dovode u vezu s kriminalnim miljeom.

Na snimku se Ćosić nalazi u društvu Milutina Miće Danilovića, osobe koju pojedini izvori povezuju s kriminalnim grupama na području Istočnog Sarajeva, dok pjeva pjesmu "Od Topole pa do Ravne Gore".

Ćosić je kazao da ne vidi problem u snimku, navodeći da voli pjevati i da se odaziva pozivima prijatelja i domaćina.

- Ja volim da pjevam, svako jutro pjevam. Kada me neko pozove na rođendan, ja se pojavim. Ne mogu birati goste koji će biti tamo - rekao je Ćosić.

Dodao je da posjeduje više sličnih snimaka sa različitih okupljanja i iz različitih društava, te odbacio tvrdnje da ga snimak povezuje s kriminalnim strukturama.

- Dajte jedan dokaz da sam povezan s nekim iz kriminalnih krugova i ja napuštam funkciju - poručio je Ćosić.

Kazao je i da je spreman podvrgnuti se testiranju na opijate, ističući da smatra da je riječ o pokušaju njegovog političkog diskreditovanja.

# LJUBIŠA ĆOSIĆ
# SNIMAK
# ISTOČNO SARAJEVO
# MILUTIN DANILOVIĆ
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