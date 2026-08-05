Murat Tahirović o godišnjici "Oluje": Odnos Bihaća i Hrvatske bio je dvosmjeran put zajedničkog opstanka

Obilježavanje godišnjice operacije „Oluja“ u Hrvatskoj svake godine protiče u političkom i medijskom narativu da je Hrvatska vojska spasila Bihać, te da bi ovaj herojski grad, da nije bilo pomoći susjeda, doživio sudbinu Srebrenice. Reagirajući na ovakve poruke, predsjednik Udruženja žrtava i svjedoka genocida, Murat Tahirović navodi da one donekle sadrže taktičku vojnu istinu o ljetu 1995. godine, ali u sebi nose i duboku historijsku nekorektnost.

- One svjesno pretvaraju Krajišnike u pasivne posmatrače sopstvene sudbine, a istoriju rata svode na samo jedan mjesec i jednu operaciju. Kada politički Zagreb izračunava koliko nam je „poklonio“, namjerno zaboravlja da sabere sopstvene dugove iz vremena kada je Hrvatska krvarila, a Bihaćki okrug bio njeno jedino plućno krilo. Istorija, ona stvarna, a ne prigodna politička, ne počinje 4. avgusta 1995. godine. Ona počinje mnogo ranije – kaže Tahirović.

Podsjeća na 1991. godinu, kada je BIH formalno živjela u miru, a Hrvatska se suočavala s brutalnom agresijom JNA i pobunjenih srpskih snaga, a Bihaćki okrug odigrao ulogu štitonoše.

- Kada su pali Slunj, Rakovica i Plitvice, preko 50.000 hrvatskih civila našlo je krov nad glavom, hljeb i ljekarsku njegu u Bihaću, Cazinu i Velikoj Kladuši. Još važnije, kada su stotine opkoljenih boraca Hrvatske vojske i pripadnika MUP-a RH ostale u klopci, bez izlaza, ruku spasa pružila im je Krajina. Ti borci su preko teritorije Bihaćkog okruga tajno prihvaćeni, nahranjeni, logistički zbrinuti i bezbjedno evakuisani nazad na slobodne teritorije Hrvatske. Da Krajišnici tada nisu otvorili vrata i rizikovali gnjev JNA koja je sjedila na aerodromu Željava, te jedinice HV-a danas bi bile samo imena na spiskovima nestalih ili zarobljenih – navodi Tahirović.

On postavlja i pitanje u kakvoj poziciji bi se Hrvatska našla da je Sarajevo 1991. prihvatilo Miloševićev plan o ostanku u „krnjoj Jugoslaviji“. Da je birala liniju manjeg otpora i ostala u državnoj zajednici sa Srbijom i Crnom Gorom, teritorija BiH postala bi legalni vojni poligon JNA.

- S legalnih pozicija u Bihaću, Banja Luci i Hercegovini, srpske snage bi izvele silovite udare Hrvatskoj s leđa. Karlovac, Sisak i Zagreb bili bi napadnuti iz neposredne blizine, Dalmacija bi bila trajno odsječena, a „granica Virovitica-Karlovac-Karlobag“ postala bi surova realnost. Hrvatska bi doživjela geostrateški slom prije nego što bi uspjela da formira ozbiljnu vojsku. BiH je odbijanjem tog plana svjesno potpisala sopstvenu ratnu dramu, ali je time kupila dragocjeno vrijeme i prostor za opstanak Republike Hrvatske. Kada se govori o 1.201 danu opsade Bihaća, narativ o „velikom spasiocu sa zapada“ ruši se pred golim činjenicama na terenu. Bihać nije pao tokom tri godine nadljudskih pritisaka, jer ga je branio i odbranio Peti korpus Armije RBiH pod komandom generala Atifa Dudakovića, zajedno s lokalnim HVO-om. Heroji Grabeža, Turskih Guda i Bugara nisu čekali skrštenih ruku, a kada je u avgustu 1995. krenula operacija „Oluja“, Peti korpus nije bio pasivna enklava koja moli za pomoć. Borci Petog korpusa su u isto vrijeme pokrenuli silovitu ofanzivu iznutra, vezali za sebe ogromne neprijateljske snage, slomili linije iza leđa SAO Krajine i jurišali prema granici dok se na rijeci Korani nisu spojili sa snagama HV-a. To nije bilo „spašavanje bespomoćnih“, već koordinisana vojna operacija dva ravnopravna saveznika – naglašava Tahirović.

Zato napominje da deblokada Bihaća za Hrvatsku nije bila čin čistog altruizma ili humanitarne milostinje, već njen prvorazredni geostrateški interes.

- Da je Bihaćki okrug pao, Vojska RS i Vojska RSK spojile bi se u kompaktnu, ogromnu teritoriju. Knin bi postao neosvojiva tvrđava, a Hrvatska bi dobila beskonačan i neodbranjiv front u svom mekanom trbuhu. Opstanak Bihaća bio je klin koji je držao srpske snage razdvojenim i koji je omogućio da „Oluja“ traje svega nekoliko dana, umjesto nekoliko mjeseci ili godina. Zato, kada idući put iz Zagreba stignu pokroviteljske poruke o tome ko je koga spasio, odgovor mora biti jasan i dostojanstven. Niko nikome nije ostao dužan. Odnos Bihaća i Hrvatske bio je dvosmjeran put zajedničkog opstanka. Mi vaše učešće u deblokadi poštujemo i ne poričemo. Ali ne dozvoljavamo da se brisanjem Petog korpusa i prešućivanjem 1991. godine, naša trogodišnja krv i ponos pretvaraju u tuđi politički kusur. Krajina je samu sebe odbranila, a Hrvatska je u njoj imala saveznika bez kojeg ni njena današnja sloboda ne bi bila moguća – ističe Murat Tahirović.