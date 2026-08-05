Uprava Nove Željezare Zenica odbila oba prijedloga Vlade FBiH: Ustrajni da je stečaj jedino rješenje

Ni nakon drugog sastanka koji su održali vlasnici Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović s predstavnicima Vlade FBiH nije postignut nikakav dogovor.
Resorni ministar Vedran Lakić (SDP BiH) je kazao da su vlasnici Nove Željezare Zenica odbili dva prijedloga Vlade FBiH za spas ovog preduzeća.
Prvi prijedlog je bio da Vlada otkupi 92 posto dionica i postane 100 postotni vlasnik kompanije.
Drugi prijedlog je podrazumijevao da se preduzeće iznajmi i da privremeno upravljanje preuzme Vlada FBiH, a da se to desi prije pokretanja stečajnog postupka.
Istakao je da Uprava Nove Željezare Zenica ostaje pri stavu da je jedino rješenje stečaj, a da je Vlada FBiH ostavila odškrinuta vrata preispitaju svoju odluku.
Podsjetimo, sastancima su prisustvovali i predstavnici Sindikata metalaca ZDK, dok na današnjem, za razliku od jučerašnjeg, nije bilo premijera FBiH Nermina Nikšića.