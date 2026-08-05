Uprava Nove Željezare Zenica odbila oba prijedloga Vlade FBiH: Ustrajni da je stečaj jedino rješenje

Ni nakon drugog sastanka koji su održali vlasnici Nove Željezare Zenica Ahmed Hamzić i Gordan Pavlović s predstavnicima Vlade FBiH nije postignut nikakav dogovor.

Resorni ministar Vedran Lakić (SDP BiH) je kazao da su vlasnici Nove Željezare Zenica odbili dva prijedloga Vlade FBiH za spas ovog preduzeća.

Prvi prijedlog je bio da Vlada otkupi 92 posto dionica i postane 100 postotni vlasnik kompanije.