Teške posljedice toplotnog udara: Paklena vrućina prži sve

Bosna i Hercegovina se već sedmicama bori s talasima ekstremnih vrućina, koje obaraju višedecenijske temperaturne rekorde širom zemlje. Crveni meteoalarmi su postali skoro svakodnevica, dok živa u termometru u mnogim gradovima premašuje četrdeseti podiok.

Ovako dugotrajni toplotni talasi više nisu samo prolazna ljetna nepogoda, već ozbiljna i sveobuhvatna klimatska kriza. Najteže posljedice visoke temperature ostavljaju na zdravstveni sistem, a službe hitne pomoći bilježe drastičan porast broja intervencija.

Ljekari svakodnevno apeluju na građane, posebno na hronične bolesnike, starije osobe i djecu, da izbjegavaju boravak na otvorenom. Kolapsi na ulicama, kardiovaskularne smetnje i toplotna iscrpljenost postali su svakodnevica u gotovo svim urbanim centrima.

Udar na poljoprivredu

Ništa manje dramatično nije ni stanje u sektoru poljoprivrede, gdje dugotrajna suša i tropske vrućine uništavaju domaće usjeve. Poljoprivrednici širom Hercegovine i Posavine upozoravaju na milionske štete na kukuruzu, voću i povrću usljed nedostatka vlage.

Voćari upozoravaju da često ne pomažu ni sistemi za navodnjavanje, a dugotrajna suša ugrožava i stočarski sektor. Presušili su mnogi lokalni izvori i prirodna pojilišta na planinskim pašnjacima. Zbog ekstenzivne potrošnje vode i smanjenog dotoka na izvorištima, pojedine općine već su primorane na uvođenje noćnih redukcija.

Akumulacije prazne

Hidrološka situacija na rijekama i vještačkim akumulacijama je na kritičnom nivou, što direktno ugrožava i proizvodnju električne energije. Hidroelektrane rade minimalnim kapacitetom, čime se stvara dodatni pritisak na energetski sistem i povećava uvoz električne energije.

Ekstremne vrućine donose i opasnost od šumskih požara, koji brzo izmiču kontroli na nepristupačnim terenima. Vatrogasne jedinice u Hercegovini rade na granici izdržljivosti, nerijetko uz skromnu opremu i ograničen broj ljudstva.

Tropske noći, u kojima se temperatura ne spušta ispod dvadeset stepeni, dodatno onemogućavaju prirodno rashlađivanje i odmor stanovništva, naročito u Hercegovini, gdje krševito tlo noću isijava žegu nakupljenu tokom dana.

U gradskim sredinama stvaraju se takozvani toplotni otoci, gdje beton i asfalt dodatno zadržavaju i isijavaju visoke temperature. Ekonomski efekti toplotnog vala osjete se i kroz smanjenu produktivnost u mnogim privrednim granama, poput građevine, te pada radne efikasnosti.

Alarm za hitnu reakciju vlasti

Klimatski stručnjaci upozoravaju da su ovakvi ekstremni uslovi direktna posljedica globalnih klimatskih promjena koje ne zaobilaze Balkan. Učestalost i intenzitet toplotnih talasa u Bosni i Hercegovini znatno su porasli u protekloj deceniji i pokazuju trend daljeg rasta. Stručna javnost naglašava hitnu potrebu za izradom dugoročnih strategija adaptacije na klimatske promjene, među kojima su ulaganje u moderne sisteme navodnjavanja, unapređenje vodovodne mreže i pošumljavanje urbanih zona.