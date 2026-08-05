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NEUSPJEŠNI SASTANCI

Video / Lakić o propalim razgovorima s vlasnicima Nove Željezare Zenica: Nadam se da će svi zahtjevi radnika biti ispoštovani

Samim ulaskom u stečajni postupak dolazimo u neizvjesnu situaciju, rekao je

Vedran Lakić. Fena

Piše: Nedžad Jamaković

prije 1 sat 3 minute

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je novinarima nakon sastanka sa većinskim vlasnicima Nove Željezare Zenica da nije postignut dogovor u vezi sa ovim preduzećem.

- Vlada je ponudila dva prijedoga. Prvi je da otkupi kompletan udio privatnog kapitala i bude 100-postotni vlasnik, a drugi je da većinski vlasnik iznajmi Vladi kompletno privredno društvo, kako su ponudili za nula maraka, ali da se ne ide u stečaj, odnosno prije nego što se otvori stečajni postupak. 

To nije prihvaćeno od većinskog vlasnika, oni su željeli su da prije svega firma ode u stečaj i da se onda u toku stečajnog postupka iznajmi Vladi FBiH kompletan pogon za proizvodnju, izuzev Troske i gotovih proizvoda koji su trenutno na skladišu Željezare - rekao je Lakić.

Zahtjev za stečaj podnesen

Podsjetio je da je zahtjev za stečaj podnesen i da je on kod postupajućeg sudije za stečaj te da se čeka njegova odluka, vjerovatno u narednim danima.

- Ostavili smo odškrinuta vrata, odnosno zamolili smo ih da preispitaju stavove, da uđemo u naš poslovni dogovor prije otvaranja stečaja, ako je to i 10.-11. avgust, da prije toga dođemo do odgovora i da Vlada FBiH uđe u kompletan aranžman, zanovi proizvodnju i očuva radna mjesta. To je eksplicitno odbijeno, tako da oni idu u stečaj. Takav je njihov stav bio i jučer, a i danas - rekao je Lakić.

Podcrtava da je preduslov za Vladine prijedloge bilo da se odustane od pokretanja stečaja jer bi, kako kaže, taj proces doveo u neizvjestnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.

- Samim ulaskom u stečajni postupak dolazimo u neizvjesnu situaciju, tako da za Vladu nije prihvatljivo da uopće diskutujemo o tome. Vlada će iskoristiti sve pravne lijekove koji su dostupni u ovom trenutku da se nastavi boriti za Željezaru i njene radnike, kao i za nastavak proizvodnje - naglasio je.

Glavni kamen spoticanja otpremnine

Dodao je da su predstavnici Sindikata prisustvovali sastancima te da Sindikat traži isplatu svojih prava koja su im zagarantovana po zakonu.

- Komunicirali su međusobno na tu temu i oni će reći kakvi su zaključci. Komunicirano je, dakle, oko plaća i drugih primanja. Glavni kamen spoticanja su otpremnine u slučaju stečaja, odnosno proglašenje tehnoloških viškova u Željezari - ocijenio je Lakič.

Naveo je i kako se nada da će svi zahtjevi radnika koji su postavljeni pred večinskog vlasnika biti ispoštovani.

# VLADA FBIH
# VEDRAN LAKIĆ
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
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