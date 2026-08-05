Video / Lakić o propalim razgovorima s vlasnicima Nove Željezare Zenica: Nadam se da će svi zahtjevi radnika biti ispoštovani

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je novinarima nakon sastanka sa većinskim vlasnicima Nove Željezare Zenica da nije postignut dogovor u vezi sa ovim preduzećem.

- Vlada je ponudila dva prijedoga. Prvi je da otkupi kompletan udio privatnog kapitala i bude 100-postotni vlasnik, a drugi je da većinski vlasnik iznajmi Vladi kompletno privredno društvo, kako su ponudili za nula maraka, ali da se ne ide u stečaj, odnosno prije nego što se otvori stečajni postupak.

To nije prihvaćeno od većinskog vlasnika, oni su željeli su da prije svega firma ode u stečaj i da se onda u toku stečajnog postupka iznajmi Vladi FBiH kompletan pogon za proizvodnju, izuzev Troske i gotovih proizvoda koji su trenutno na skladišu Željezare - rekao je Lakić.

Zahtjev za stečaj podnesen

Podsjetio je da je zahtjev za stečaj podnesen i da je on kod postupajućeg sudije za stečaj te da se čeka njegova odluka, vjerovatno u narednim danima.

- Ostavili smo odškrinuta vrata, odnosno zamolili smo ih da preispitaju stavove, da uđemo u naš poslovni dogovor prije otvaranja stečaja, ako je to i 10.-11. avgust, da prije toga dođemo do odgovora i da Vlada FBiH uđe u kompletan aranžman, zanovi proizvodnju i očuva radna mjesta. To je eksplicitno odbijeno, tako da oni idu u stečaj. Takav je njihov stav bio i jučer, a i danas - rekao je Lakić.