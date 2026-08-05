Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

KOMUNALNO MOSTAR

Dedović za "Avaz": Nalaz inspekcije potvrdio da su otkazi bili nezakoniti

Ono što mi sada očekujemo kao sindikat jeste da se ti radnici promptno, što prije, vrate na posao istakao je Dedović

Dedović nakon nalaza inspekcije: Ovo su nezakoniti otkazi,. Facebook

D. E.

prije 57 minuta

Kantonalna inspekcija rada utvrdila je proceduralne propuste u postupku otkaza radnicima JP Komunalno Mostar i naložila ponavljanje disciplinskog postupka.

Inspekcija je ocijenila da uprava nije dokazala da su radnici odbili izvršavati radne obaveze. Preduzeće ima 15 dana da ispravi nepravilnosti. Odluka ne znači automatski povratak radnika na posao, već ponovno provođenje postupka u skladu sa zakonom.

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović za „Avaz“ kaže da je nalaz inspekcije potvrdio ono na šta su radnici upozoravali od samog početka.

– Nama je jednostavno drago što je nalaz inspektora potvrdio ono što smo tvrdili od samog početka, da su ovo nezakoniti otkazi. I sami smo bili svjesni brojnih nepravilnosti i načina na koji je vođen disciplinski postupak od početka. Smatramo da je ovo brutalan napad na prava radnika, čista diskriminacija, nešto nezapamćeno u radnoj praksi – rekao je Dedović.

Ističe da sindikat sada očekuje konkretne poteze i povratak radnika.

– Ono što mi sada očekujemo kao sindikat jeste da se ti radnici promptno, što prije, vrate na posao. U ovom nalazu inspektor nije mogao naložiti njihov povratak, ali na osnovu ovolikog broja utvrđenih nepravilnosti smatramo da se podrazumijeva da se postupak vrati na sami početak – kazao je.

Nakon nalaza inspekcije oglasio se sindikat: "Ljudi se moraju vratiti na posao". Facebook

Dodao je kako vjeruje da bi radnici trebali ponovo biti vraćeni u radni odnos.

– Smatramo da se radnici moraju ponovo prijaviti u firmu i uspostaviti radni odnos upravo zbog ovako ozbiljnih propusta i nepravilnosti u disciplinskom postupku – naglasio je.

Osvrnuo se i na sastanke koji su zakazani sutra s predstavnicima Grada Mostara.

– Gradonačelnik je postupio suprotno zaključcima Gradskog vijeća. Zaključak je bio da gradonačelnik, predsjednik Gradskog vijeća, uprava preduzeća i Nadzorni odbor obave razgovor sa svim otpuštenim radnicima. Međutim, iz Ureda gradonačelnika upućeni su pojedinačni pozivi svakom radniku, što smatramo da nije primjeren način – rekao je Dedović.

Dodao je da radnici imaju zajedničkog pravnog zastupnika.

– Ti radnici imaju svog advokata koji ih zastupa na osnovu punomoći i ne vidimo potrebu za pojedinačnim razgovorima. Koliko znamo, predsjednik Gradskog vijeća sazvao je sastanak s otpuštenim radnicima, direktoricom Senkić i Nadzornim odborom. Vidjet ćemo u kojem će pravcu sve ići, ali smatramo da se razgovorom ovo pitanje može riješiti i da se ljudi konačno vrate na posao – zaključio je Dedović.

# OTKAZI
# KOMUNALNO
# MOSTAR
# #FIKRET DEDOVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.