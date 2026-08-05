Dedović za "Avaz": Nalaz inspekcije potvrdio da su otkazi bili nezakoniti

Kantonalna inspekcija rada utvrdila je proceduralne propuste u postupku otkaza radnicima JP Komunalno Mostar i naložila ponavljanje disciplinskog postupka.

Inspekcija je ocijenila da uprava nije dokazala da su radnici odbili izvršavati radne obaveze. Preduzeće ima 15 dana da ispravi nepravilnosti. Odluka ne znači automatski povratak radnika na posao, već ponovno provođenje postupka u skladu sa zakonom.

Predsjednik Sindikata komunalnih radnika HNK Fikret Dedović za „Avaz“ kaže da je nalaz inspekcije potvrdio ono na šta su radnici upozoravali od samog početka.

– Nama je jednostavno drago što je nalaz inspektora potvrdio ono što smo tvrdili od samog početka, da su ovo nezakoniti otkazi. I sami smo bili svjesni brojnih nepravilnosti i načina na koji je vođen disciplinski postupak od početka. Smatramo da je ovo brutalan napad na prava radnika, čista diskriminacija, nešto nezapamćeno u radnoj praksi – rekao je Dedović.

Ističe da sindikat sada očekuje konkretne poteze i povratak radnika.

– Ono što mi sada očekujemo kao sindikat jeste da se ti radnici promptno, što prije, vrate na posao. U ovom nalazu inspektor nije mogao naložiti njihov povratak, ali na osnovu ovolikog broja utvrđenih nepravilnosti smatramo da se podrazumijeva da se postupak vrati na sami početak – kazao je.