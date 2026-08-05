Fetić upozorava: Stečaj nam je omča oko vrata, sve ide u smjeru biroa za zapošljavanje

Predstavnik Sindikata radnika Nove Željezare Zenica Rašid Fetić obratio se novinarima poslije jučerašnjeg i današnjeg neuspješnog sastanka predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa vlasnicima Nove Željezare Zenica.

Vlasnici firme odlučni su da preduzeće ide u stečaj te su odbili prijedloge Vlade FBiH da otkupi udio u firmi i postane 100-postotni vlasnik, odnosno da iznajme proizvodne pogone Vladi prije pokretanja stečajnog postupka.

- Prema svemu sudeći, u kojem smjeru se ode, ovo je biro za zapošljavanje. Danas i jučer smo imali sastanak gdje jedna strana nešto želi evidentno, dok druga strana to sve hladno odbija. Bojim se da će u konačnici sve biti preko leđa radnika - rekao je Fetić.

Nisam optimista

No, istakao je da su obje strane rekle da ostavljaju odškrinuta vrata za eventualni dogovor.

- Vidjet ćemo šta će biti od toga. Poslije ovog sastanka ja lično nisam optimista. Kad je riječ o potraživanjima radnika, vlasnici preduzeća i danas su rekli da u ponedjeljak ide plaća redovno, te da će i ostalo, kao, sve ići po zakonu. Manje-više oni su negdje spomenuli da ulaskom preduzeća u stečaj radnici nemaju pravo na otpremninu. To je, dakle, tvrdnja vlasnika, no naša je da apsolutno imaju što ćemo dokazati - rekao je Fetić.

Dodao je da se on ne bi igrao i kockao sa tim, ističući da su radnici iovako zbunjeni, te im najmanje treba da im se kaže da nemaju pravo na nešto.

Priča o eri otkaza

- Želim također da napomenem da je neozbiljno što vlasnici firme danas ne daju izjavu, jer je bio i to dogovor i jučer i danas da se obrate. Međutim, u posljednjoj sekundi rekli su da ne žele, oni će se vjerovatno demantovati ovo što mi pričamo, ali vidjet ćemo - rekao je Fetić.