Ljiljani, ponos, domovina: Evo s kakvim sloganima stranke izlaze pred birače

Kako se približavaju Opći izbori u Bosni i Hercegovini, političke stranke počele su predstavljati slogane s kojima će pokušati pridobiti povjerenje birača. Poruke su različite, od pozivanja na patriotizam i narod, preko naglašavanja identiteta, do obećanja o pravdi i razvoju.

Narod i pravda (NiP) u kampanju ulazi sa sloganom "Domovinu gradimo djelima", dok je Demokratska fronta (DF) odabrala poruku "Građanska, zemlja ljiljana".

SDA biračima će se predstaviti sloganom "Samo SDA", uz poseban podslogan za Kanton Sarajevo, "Samo SDA - pa makar bilo bolje".

U Republici Srpskoj, Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) nastupa pod sloganom "Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku".

Ujedinjena Srpska za svoju kampanju odabrala je slogan "Dobra, prava, zdrava", dok će Narodna partija Srpske (NPS) Darka Banjca i Demokratski narodni savez (DNS) Nenada Nešića zajednički nastupiti sa sloganom "Svoji na svome", uz podslogan "Za snažnu Republiku Srpsku".

Socijalistička partija Srpske (SPS), koju predvodi Goran Selak, na izbore izlazi sa sloganom "Porodica, pravda, ponos".

Predstavljanje slogana označilo je početak intenzivnije faze predizborne kampanje, a u narednim sedmicama očekuje se da i ostale političke stranke predstave svoje ključne poruke, vizuelni identitet i izborne programe.