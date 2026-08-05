Lakić o rudarskoj drami u Zenici: Spremni smo im isplatiti plaće iako nisu radili 2-3 mjeseca

Dio rudara Rudnika Zenica odbio je izlazak iz jame Raspotočje, jer im na početku avgusta još uvijek nije isplaćena ni majska plaća. Rudnik mrkog uglja Zenica je u fazi zatvaranja, a za isplatu aprilske plaće izborili su se nedavnim protestom u Domu rudara.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić danas je izjavio novinarima da je problematika sa Rudnikom Zenica evidentirana u dokumentima Elektroprivrede još 2009. godine.

Spremni smo isplatiti im plaće

- Ono što je zatečeno 2023. jeste da je Rudnik bio vrlo oskudan sa proizvodnjom, skoro nikako je nije bilo, i evo već više od dvije godine isplaćujemo plaće rudarima u Zenici, što Elektroprivreda, što Vlada FBiH iz svojih budžeta. Postoji veliki broj neradnih dana u ovom rudniku, no bez obzira na to iznalazili smo razne načine da osiguramo novac. Uspjeli smo osigurati kredit kod Svjetske banke od 160 miliona, koji je usmjeren na Rudnik Zenica. Očekujemo efektivnost ovog kredita u narednim danima i spremni smo i dalje isplatiti ove plaće rudarima u Zenici iako nisu radili 2-3 mjeseca - rekao je on.

Dodao je da se nastoji da prebacivanjem kvalitetne opreme koja je ostala u Rudniku Zenica, Rudnik Kreka, odnosno dio Kreke u Mramoru, poveća prooizvodnju, jer, kaže, Rudnik Kreka pokazuje značajne rezultate kad je proizvodnja uglja u pitanju.

- Mislim da je to jedan od poteza kojim ćemo rudarski sektor oplemeniti i napraviti termoelektranama dostupnost uglja kojeg trenutno nemamo u Rudnku Zenica. Nastavljamo i dalje borbu. Rudari su gradili i bivšu i ovu državu i ostaju pod velikim respektom što se tiče nas. Iznalazit ćemo načine da im isplaćujemo potraživanja i mislim da ćemo već u narednom periodu sa efektivnošću i ovog kredita (Svjetske banke) i dodatna sredstva osigurati - naveo je on.

Višemilionska dugovanja

Dodao je da se projekat Svjetske banke odnosi na Rudnik Zenica i na formiranje dvije fotonaponske elektrane u rudnicima Banovići i Kreka.

- U Rudniku Kakanj imamo probnleme vezano za zdravstveno osiguranje. Praksom koja je primjenjivana do prije par mjeseci iznalazilo se načina da se rudarima ovjeravaju knjižice. Promjenom uprave mogu reći da smo nastojali da taj ritam ponovo uradimo. Moramo, međutim, sagledati kompletnu situaciju kad je rudarski sektor u pitanju. Radi se o višemilionskim dugovanjima koja su se u zadnjih 20-30 godina nakupila i zavodima zdravstvenih osiguranja kantona u kojima su naši rudnici, ali i Zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja - kazao je.