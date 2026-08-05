Porast povreda djece na električnim romobilima: Najčešće povrede glave i lica

U Centru za urgentnu medicinu i hitni prijam Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar tijekom cijele godine zbrinjavaju pacijente ozlijeđene u vožnji električnim romobilima, a broj takvih slučajeva posebno raste tijekom ljetnih mjeseci.

- Broj ozljeda povećava se tijekom ljetnog razdoblja. Točan broj ovisi o promatranom razdoblju, no najčešće se radi o nekoliko pacijenata svakog mjeseca - kazala je za Fenu pročelnica Centra za urgentnu medicinu i hitni prijam SKB-a Mostar prim. dr. Ružica Biloš.

Dodala je kako je broj ozljeda povezanih s električnim romobilima posljednjih godina u stalnom porastu, što je, kako kaže, očekivano s obzirom na njihovu sve veću popularnost i zastupljenost u prometu.

Porast povreda

Prema njezinim riječima, među ozlijeđenima prevladavaju djeca i maloljetne osobe, koje romobile često koriste bez odgovarajuće zaštitne opreme i nadzora odraslih.

- Najčešće se radi o ozljedama glave i lica te prijelomima kostiju gornjih ekstremiteta, odnosno podlaktice, ručnog zgloba i šake. Česta su i nagnječenja prsnog koša, trbuha i donjih ekstremiteta. Rijetko dolazi do težih ozljeda koje rezultiraju ozljedama kralježnice i unutarnjim krvarenjima. Težina ozljeda ovisi o uvjetima pada s romobila, drugim sudionicima u prometu, korištenju zaštitne opreme i brzini kretanja - pojasnila je Biloš.

Istaknula je kako su pridržavanje postojećih i donošenje novih prometnih pravila, određivanje minimalne dobne granice za korištenje električnih romobila, sankcioniranje roditelja, edukacija te korištenje zaštitne opreme ključni za smanjenje broja ozlijeđenih.

Iz MUP-a HNŽ-a kazali su kako je tijekom 2025. godine i prvih šest mjeseci 2026. godine evidentirano ukupno 11 prometnih nezgoda u kojima su sudjelovale osobe koje su upravljale električnim romobilima, od čega su u dvije prometne nezgode sudjelovale maloljetne osobe.

Dodali su kako, s obzirom na to da električni romobili u važećem Zakonu o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH nisu posebno pravno regulirani, nije moguće precizno govoriti o trendu porasta ili smanjenja broja ovakvih prometnih nezgoda niti ih uspoređivati na način koji bi dao potpunu sliku stanja.

- Najčešća rizična ponašanja koja policijski službenici uočavaju kod vozača električnih romobila su neprilagođena brzina, nepropisno kretanje prometnim površinama, vožnja bez zaštitne opreme, kao i vožnja u noćnim uvjetima bez odgovarajuće rasvjete i reflektirajućih elemenata. Dodatni rizik predstavljaju korištenje mobilnog telefona tijekom vožnje i neiskustvo, osobito kod maloljetnih osoba - kazali su iz MUP-a HNŽ-a.

Urbane sredine

Istaknuli su kako su električni romobili posebno zastupljeni u urbanim sredinama i tijekom toplijih mjeseci, kada je njihova uporaba učestalija.

- Ipak, raspoloživi podaci sami po sebi nisu dovoljni da bi se zaključilo da tijekom ljetnih mjeseci dolazi do povećanja broja prometnih nezgoda. Uzimajući u obzir da ova vrsta prijevoznog sredstva nije precizno definirana važećom zakonskom regulativom, mogućnosti policije za sankcioniranje pojedinih prekršaja su ograničene. U određenim situacijama električni romobil se u praksi poistovjećuje s pojmom 'vozilo' kako ga definira postojeći Zakon, pa se odgovornost može utvrđivati kroz odredbe koje se odnose na radnje vozilom u prometu, kretanje vozila po cesti i prvenstvo prolaza, osobito kada je vozač romobila odgovoran za nastanak prometne nezgode – pojašnjavaju iz MUP-a.

Apelirali su na sve korisnike električnih romobila, a posebno na roditelje i skrbnike maloljetnih osoba, da ovu vrstu prijevoznog sredstva koriste odgovorno i uz maksimalan oprez.