Turković iznijela teške optužbe: Ko je i kako pokušao prokrijumčariti 818 kilograma kokaina?

Bisera Turković, bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na Facebooku iznijela je teške optužbe na račun vrha bh. diplomatije. Tvrdi da se pokušavaju zataškati informacije o navodnoj umiješanosti vozača Ambasade BiH u Danskoj u krijumčarenje čak 818 kilograma kokaina.

- Od sticanja nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije se suočila s ovakvim narušavanjem svog međunarodnog ugleda i kredibiliteta kao u periodu mandata Bećirovićevog ministra Elmedina Konakovića. Nikada ranije ime naše države nije bilo dovedeno u vezu s navodima ovakve težine, navodima koji međunarodnu diplomatsku mrežu naše države dovode u vezu s krijumčarenjem 818 kilograma kokaina.

Službeni vozač Ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj, koji je angažovan uz potpis ministra Konakovića, predmet je krivične istrage u vezi sa 818 kilograma kokaina, što predstavlja najveće oduzimanje kokaina u historiji Danske. Njegov sin preuzeo je odgovornost za krivično djelo, navodeći da ga je otac, zaposlen kao službeni vozač ambasade, samo vozio kako u Danskoj tako i u Njemačkoj u potrazi za kokainom i donosio mu novac, te da je koristio očev mobilni telefon za razgovore locirane od iztražitelja na adresi ambasade. Sin vozača ambasade osuđen je na 16 godina zatvora poslije vlastitog priznanja i preuzimanja odgovornosti vezano za sve radnje povezane sa kokainom.

O odgovornosti oca, službenog vozača ambasade, je bilo podjeljeno mišljenje suda - piše Turković.

Odluka o krivičnoj odgovornosti

Turković je posebno problematizirala činjenicu da je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković 4. i 5. oktobra 2025. godine boravio u službenoj posjeti bh. dijaspori u Skandinaviji, neposredno prije izricanja presude koja je donesena 30. oktobra 2025. godine.

- Odluku o krivičnoj odgovornosti je donosio profesionalni sudija i dva predstavnika iz naroda. Olakšavajuća okolnost je bila što vozać ambasade nije bio na brodu s kojim su pokušali da izbave kokain. Ostaje činjenica da je pomagao sinu: vozio je sina, donosio mu novac i sin je koristio njegov mobilni telefon, a istražitelji su pozive locirali na adresi ambasade Bosne i Hercegovine. Koincidencija ili ne, Konaković je 4. i 5. oktobra 2025. godine, neposredno prije izricanja presude, boravio u službenoj posjeti bh. dijaspori u Skandinaviji. Presuda je donesena 30 oktobra 2025. - istakla je.