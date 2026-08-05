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ZATAŠKAVANJE AFERE

Turković iznijela teške optužbe: Ko je i kako pokušao prokrijumčariti 818 kilograma kokaina?

Turković tvrdi da javnost mora znati istinu o slučaju koji povezuje ambasadu BiH i zaplijenjeni kokain

Udari na diplomatiju: Turković traži odgovore. Avaz / Istraga.ba

D. E.

prije 21 minutu

Bisera Turković, bivša ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine na Facebooku iznijela je teške optužbe na račun vrha bh. diplomatije. Tvrdi da se pokušavaju zataškati informacije o navodnoj umiješanosti vozača Ambasade BiH u Danskoj u krijumčarenje čak 818 kilograma kokaina.

- Od sticanja nezavisnosti, Bosna i Hercegovina nije se suočila s ovakvim narušavanjem svog međunarodnog ugleda i kredibiliteta kao u periodu mandata Bećirovićevog ministra Elmedina Konakovića. Nikada ranije ime naše države nije bilo dovedeno u vezu s navodima ovakve težine, navodima koji međunarodnu diplomatsku mrežu naše države dovode u vezu s krijumčarenjem 818 kilograma kokaina.

Službeni vozač Ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj, koji je angažovan uz potpis ministra Konakovića, predmet je krivične istrage u vezi sa 818 kilograma kokaina, što predstavlja najveće oduzimanje kokaina u historiji Danske. Njegov sin preuzeo je odgovornost za krivično djelo, navodeći da ga je otac, zaposlen kao službeni vozač ambasade, samo vozio kako u Danskoj tako i u Njemačkoj u potrazi za kokainom i donosio mu novac, te da je koristio očev mobilni telefon za razgovore locirane od iztražitelja na adresi ambasade. Sin vozača ambasade osuđen je na 16 godina zatvora poslije vlastitog priznanja i preuzimanja odgovornosti vezano za sve radnje povezane sa kokainom.

O odgovornosti oca, službenog vozača ambasade, je bilo podjeljeno mišljenje suda - piše Turković.

Odluka o krivičnoj odgovornosti

Turković je posebno problematizirala činjenicu da je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković 4. i 5. oktobra 2025. godine boravio u službenoj posjeti bh. dijaspori u Skandinaviji, neposredno prije izricanja presude koja je donesena 30. oktobra 2025. godine.

- Odluku o krivičnoj odgovornosti je donosio profesionalni sudija i dva predstavnika iz naroda. Olakšavajuća okolnost je bila što vozać ambasade nije bio na brodu s kojim su pokušali da izbave kokain. Ostaje činjenica da je pomagao sinu: vozio je sina, donosio mu novac i sin je koristio njegov mobilni telefon, a istražitelji su pozive locirali na adresi ambasade Bosne i Hercegovine. Koincidencija ili ne, Konaković je 4. i 5. oktobra 2025. godine, neposredno prije izricanja presude, boravio u službenoj posjeti bh. dijaspori u Skandinaviji. Presuda je donesena 30 oktobra 2025. - istakla je.

Činjenica je da prema informacijama objavljenim u stranim medijima i dostupnim sudskim podacima o zapljeni 818 kilograma kokaina i umiješanost vozača zaposlenog u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Danskoj nanesena je ozbiljna šteta međunarodnom ugledu naše države. Ovo se zataškava već mjesecima! Pitanja koja kruže dijasporom su dali je slučajnost da je ministar Konaković uoći izricanja presude otputovao u Skandinaviju? Da li se u potrazi za kokainom koristilo vozilo ambasade sa diplomatskim tablicama? Ko je odlučio za angažman upravo tog vozaća znajući za brojnost naše dijaspore i velikog broja zainteresiranih za rad u ambasadi? Koja je bila procedura izbora? Koja je procedura upotrebe diplomatskog vozila i dali je u potpunosti ispoštovana? Dali se vozilo ambasade koristilo za put u Njemačku? Dali je vozać koristio vozilo ambasade za lociranje droge u Danskoj ili za pomočne radnje u navedenom slučaju. Sve su ovo pitanja za Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine BiH i nadležne institucije. Javnost ima pravo znati kako je korišteno diplomatsko vozilo Ambasade Bosne i Hercegovine u Danskoj, ko ga je koristio i u koje svrhe. Vrijeme prolazi, a šutnja i zataškavanje su odgovor Bečirevičevog ministra Konakovića - poručila je bivša ministrica.

Pozvala institucije na hitnu istragu

Na kraju komentara pozvala je institucije na hitnu, nezavisnu i temeljitu istragu koja bi utvrdila sve činjenice i eventualnu odgovornost svih uključenih, bez obzira na funkciju ili političku pripadnost.

-Upravo zbog ozbiljnosti ovih navoda i štete koja je već nanesena međunarodnom ugledu naše zemlje, nadležne institucije više nemaju prostora za šutnju, odgađanje ili pasivnost. Očekuje se hitna, nezavisna i temeljita istraga koja će utvrditi sve činjenice i odgovornost svih eventualno uključenih, bez obzira na funkciju koju obavljaju ili političku pripadnost, navela je Turković u svojoj objavi.

Ministar vanjskih poslova naše države Elmedin Konaković zasad nije komentirao ovaj slučaj.

# KOKAIN
# AFERA
# BISERA TURKOVIĆ
# ELMEDIN KONAKOVIĆ
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