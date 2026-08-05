Ponovo bez dogovora oko zdravstvenog osiguranja rudara: U petak najavljeni veliki protesti

Ni na današnjem sastanku nije postignut dogovor da se riješi pitanje zdravstvenog osiguranja za tri rudnika iz ZDK - RMU Breza, RMU Zenica i RMU Kakanj, saznaje portal "Avaza".

Podsjećamo, rudari RMU Kakanj su zbog toga u radničkom neposluhu još od ponedjeljka.

Serija sastanaka uprava rudnika, predstavnika Elektroprivede BiH, Vlade FBiH i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK nije donijela željene rezultate, pa su se rudari odlučili za velike proteste.

Prema informacijama "Avaza", protest će biti održan u petak ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, a očekuje se prisustvo oko 2.000 rudara sva tri rudnika.

Iako je ZZO ZDK etiketiran kao glavni krivac, ne može se amnestirati ni uloga drugih institucija u ovom protestu, pogotovo jer je pitanje vrlo delikatno. Politikanstva se u ovakvim slučajevima trebaju ostaviti iza sebe, jer je pitanje zdravstvenog osiguranja elementarno pravo radnika, a naročito jer je riječ o ovako osjetljivom tipu posla.