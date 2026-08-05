Srce za djecu oboljelu od raka: Akcija darivanja krvi 10. augusta - Daruj krv, budi njihov heroj

Udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka" najavilo je za 10. august akciju darivanja krvi "Daruj krv, budi njihov heroj!", koju realiziraju u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH i Crvenim križem FBiH.

Životna bitka

Cilj te akcije je podizanje svijesti o važnosti darivanja krvi, kao i animiranje što većeg broja građana da tim humanim činom pruže podršku djeci koja vode najtežu životnu bitku.

Za djecu oboljelu od raka krv nije samo lijek, često je to neophodna podrška tokom liječenja. Glasnogovornica Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka BiH" Atifa Buldić-Bešić kaže da tokom hemoterapije i drugih intenzivnih terapija, djeci nerijetko trebaju transfuzije krvi i krvnih komponenti, zbog čega je dostupna i sigurna krv od neprocjenjivog značaja.

- U Udruženju "Srce za djecu oboljelu od raka" kroz godine, smo se mnogo puta suočavali sa situacijama u kojima je krv bila potrebna našim mališanima i gledali smo kako im kao lijek pomaže da nastave svoj tretman i zahvaljujući tome dolaze do svojih pobjeda nad rakom. Svaki poziv darivateljima, svaka organizovana akcija i svaka doza darovane krvi za nas su bili podsjetnik koliko zajedništvo i humanost mogu biti snažni - naglasila je za Fenu.

Put ka ozdravljenju

Zato su, kako je kazala, akcije darivanja krvi od posebne važnosti. Jedan darivatelj možda nikad neće upoznati dijete kojem je njegova krv pomogla, ali će svojim nesebičnim činom biti dio njegove borbe i njegovog puta ka ozdravljenju.

Akcija darivanja krvi Udruženja "Srce za djecu oboljelu od raka" bit će održana u ponedjeljak, 10. august u Zavodu za transfuzijsku medicine u Sarajevu, od 8 do 18 sati.