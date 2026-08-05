Ratko Mladić u teškom zdravstvenom stanju: Pritisak nije urodio plodom, Hag odbija zahtjeve za puštanje, živ neće izaći

Zdravstveno stanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, prema tvrdnjama njegove porodice, dodatno se pogoršalo. Njegov sin Darko Mladić izjavio je da tokom posljednje posjete u pritvorskoj jedinici u Hagu njegov otac nije bio u stanju ni govoriti, piše Bosna.hr.

Odbijen zahtjev

Slične tvrdnje porodica je iznosila i ranije. U maju 2025. godine Darko Mladić je rekao da, prema procjenama ljekara, njegov otac ima male šanse da doživi kraj godine, zbog čega su, kako je naveo, već poduzimali određene mjere.

Tokom protekle godine više puta su u javnosti objavljivane informacije o ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju Mladića, dok su njegovi advokati i porodica tražili da bude privremeno pušten na liječenje u Srbiju.

Međutim, predsjednica Mehanizma za međunarodne krivične sudove Graciela Gati Santana (Graciela Gatti Santana) odbila je taj zahtjev. U obrazloženju odluke navedeno je da se Mladić nalazi u završnoj fazi života, ali da to nije dovoljan osnov za njegovo puštanje.

Genocid u Srebrenici

Prema ranijim navodima iz Haga, Mladić je u pritvor stigao u izrazito lošem zdravstvenom stanju. Izvori iz Tribunala tvrdili su da je bio ozbiljno narušenog zdravlja te da je postojala bojazan da neće dočekati izricanje presude.

Ističe se da mu je medicinska njega u pritvorskoj jedinici omogućila liječenje i praćenje zdravstvenog stanja tokom postupka.

Ratko Mladić je pred međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.