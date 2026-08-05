SDA: Afere "Black Tie" i "Spengavanje" ne smiju se zataškati, stječe se dojam da pravosuđe štiti glavne ljude u vlasti

Ako želiš da se nešto ne uradi, formiraj komisiju. Ovu Čerčilovu (Churchill) izjavu vrlo dosljedno primjenjuju POSKOK i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, saopćeno je danas iz Stranke demokratske akcije (SDA).

- Istina, kada ne žele da do kraja procesuiraju odgovorne oni ne formiraju komisije, ali "formiraju predmete". Time zadovolje interes javnosti, ublaže pritisak i nakon toga ne poduzimaju skoro ništa, puštajući da afere padnu u zaborav - istakli su.

Dodaju da je najeklatantniji primjer afera "Black Tie", u kojoj se, kako ističu, rukovodstvo NIP-a, ali i FUP-a, povezuju s jednim od najvećih svjetskih narkokartela.

Šef narkokartela i dogovor s Konakovićem

- Javnost je upoznata s prepisakama iz Sky aplikacije u kojima šef ovog narkokartela navodi da ne može doći do vrha SDA, pa će zbog toga osnovati i finansirati novu stranku, te da će on lično sjesti i dogovoriti sve s Konakovićem koji mu je "važan". Pravosudne institucije su godinama upoznate s dokazima, ali optužnica još uvijek nema - napominju iz SDA.

Ističu da je slično i sa aferom "Spengavanje", koju, kako navode, svojim nečinjenjem zataškava POSKOK.

- Osim informacija o "formiranom predmetu" i zabrane pristupa radnim mjestima bivšem direktoru FUP-a Vahidinu Munjiću i njegovim saradnicima, te šefici kabineta federalnog premijera Nermina Nikšića.

I u toj aferi postoje prepiske s kojima je javnost upoznata a iz kojih je jasno da je Nikšić kompletan sektor cestogradnje i upravljanje Autocestama i Cestama Federacije prepustio HDZ-u kako bi osigurao ostanak Munjića na čelu FUP-a. Preko Munjića je Nikšić naručivao "spengavanje" političke konkurencije, zaštitu u istragama protiv finansijera SDP-a, te zapošljavanje stranačkih kadrova na bitne pozicije u policiji - saopćili su iz SDA.

Optužnica još nema

Kako dalje navode, pravosudne institucije raspolažu dokazima iz afere "Spengavanje" već dvije godine, a optužnica još uvijek nema.

- Kao što ih ni nakon dvije godine nema za pogibiju 19 osoba u Jablanici ili mjesecima za tramvajsku nesreću u Sarajevu. Zbog toga se s pravom stječe dojam da pravosuđe štiti glavne ljude u aktuelnoj vlasti. Pravosudne institucije moraju raditi po zakonu i imati jednak odnos prema svima, a ne štititi političke favorite ili kalkulisati izbjegavajući podizanje optužnica u izbornoj godini - zaključuju iz SDA.