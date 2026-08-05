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PORUKA LAKIĆU

Džindić: Građani imaju pravo znati ko raspolaže sa 150 miliona KM za Rudnik Zenica

Ministre Lakiću, znaš li da ima stručnjaka i u FBiH, a ne da ih dovodiš iz RS-a, poručio je Džindić

Nermin Džindić. Avaz

A. O.

prije 22 minute

Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić oglasio se danas na Facebooku kritikujući federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, poručivši mu: „Ministre Lakiću, znaš li da ima stručnjaka i u FBiH, a ne da ih dovodiš iz RS-a“.

- Federacija BiH zadužila se kod Svjetske banke za 150 miliona KM za zatvaranje Rudnika Zenica, zbrinjavanje radnika, penzionisanje i izgradnju fotonaponskih postrojenja u rudnicima Banovići i Kreka. Taj kredit će vraćati građani Federacije BiH, zbog čega javnost ima pravo znati ko upravlja ovim novcem. Ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić imenovao je Jedinicu za implementaciju projekta, ali sastav tog tima otvara ozbiljna pitanja. Kao glavni koordinator navodi se Aleksandar Ubiparipović iz Doboja, iako se postavlja pitanje njegovih stručnih referenci za ovako složen projekat. U timu je i Nataša Tanasijević iz Bratunca, kao i osobe zadužene za najosjetljiviji dio projekta – zatvaranje metanskih jama Rudnika Zenica. Kako je moguće da na projektu vrijednom 150 miliona KM ključne pozicije ne zauzimaju rudarski stručnjaci Bošnjaci sa decenijama iskustva, kojih u Federaciji BiH ne nedostaje? Posebno ako se uzme u obzir da se, prema navodima, mjesečne naknade članova implementacione jedinice kreću između 6.000 i 12.000 KM – naveo je Džindić.

Poručio je da javnost očekuje odgovore na pitanja:

Ko je birao članove implementacione jedinice?

Da li je proveden transparentan i javan izbor?

Ko garantuje odgovorno trošenje 150 miliona KM?

Ko u ime Svjetske banke nadzire ovaj projekat?

Zašto su domaći rudarski stručnjaci zaobiđeni?

- Zatvaranje Rudnika Zenica, posebno metanskih jama, nije administrativni posao nego izuzetno složen sigurnosni i tehnički proces. Građani koji će vraćati ovaj kredit imaju pravo znati kome je povjereno upravljanje sa 150 miliona KM i po kojim kriterijima – poruka je Džindića na Facebooku. 

# NERMIN DŽINDIĆ
# VEDRAN LAKIĆ
# SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ
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