Džindić: Građani imaju pravo znati ko raspolaže sa 150 miliona KM za Rudnik Zenica

Potpredsjednik SBB-a i bivši ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić oglasio se danas na Facebooku kritikujući federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, poručivši mu: „Ministre Lakiću, znaš li da ima stručnjaka i u FBiH, a ne da ih dovodiš iz RS-a“.

- Federacija BiH zadužila se kod Svjetske banke za 150 miliona KM za zatvaranje Rudnika Zenica, zbrinjavanje radnika, penzionisanje i izgradnju fotonaponskih postrojenja u rudnicima Banovići i Kreka. Taj kredit će vraćati građani Federacije BiH, zbog čega javnost ima pravo znati ko upravlja ovim novcem. Ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić imenovao je Jedinicu za implementaciju projekta, ali sastav tog tima otvara ozbiljna pitanja. Kao glavni koordinator navodi se Aleksandar Ubiparipović iz Doboja, iako se postavlja pitanje njegovih stručnih referenci za ovako složen projekat. U timu je i Nataša Tanasijević iz Bratunca, kao i osobe zadužene za najosjetljiviji dio projekta – zatvaranje metanskih jama Rudnika Zenica. Kako je moguće da na projektu vrijednom 150 miliona KM ključne pozicije ne zauzimaju rudarski stručnjaci Bošnjaci sa decenijama iskustva, kojih u Federaciji BiH ne nedostaje? Posebno ako se uzme u obzir da se, prema navodima, mjesečne naknade članova implementacione jedinice kreću između 6.000 i 12.000 KM – naveo je Džindić.