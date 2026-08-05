Pogledajte dizajn novih glasačkih listića: Umjesto "X", birači će popunjavati kružiće

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je izgled novih glasačkih listića koji će građane dočekati na biralištima 4. oktobra.
Na objavljenim fotografijama prikazan je dizajn listića za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i glasačkih listića za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.
Najveća promjena odnosi se na način označavanja izbora. Građani više neće glasati tako što će kod kandidata ili političkog subjekta upisivati znak "X", već će biti potrebno popuniti kružić koji će se nalaziti pored imena ili naziva za koji glasaju.
Iz CIK-a su ranije pojasnili da je promjena uvedena kako bi se olakšala elektronska obrada glasova i smanjile mogućnosti grešaka prilikom brojanja.
Novi sistem donosi i upotrebu skenera na biračkim mjestima. Nakon što birač popuni listić, on će ga morati pravilno postaviti i ubaciti u uređaj koji će izvršiti elektronsku provjeru.
Prema uputama CIK-a, prvi korak jeste zaštita privatnosti glasača, odnosno okretanje listića tako da se ne vide označena imena kandidata. Nakon toga listić se pojedinačno ubacuje u prednji otvor skenera.
Birači će zatim morati pratiti poruke koje se pojave na ekranu uređaja kako bi potvrdili da je listić uspješno obrađen.
Predstojeći Opći izbori bit će prvi na kojima će se u široj upotrebi primjenjivati nove izborne tehnologije. Pored skenera, na biračkim mjestima bit će uvedena i elektronska identifikacija birača, uključujući provjeru identiteta putem otiska prsta.
Cilj novih tehnologija, prema najavama CIK-a, jeste povećanje transparentnosti izbornog procesa, brže utvrđivanje rezultata i dodatna zaštita izborne volje građana.
Građani će se tako na oktobarskim izborima prvi put susresti s potpuno drugačijim načinom glasanja, koji bi trebao označiti najveću promjenu izbornog procesa u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija.