Pogledajte dizajn novih glasačkih listića: Umjesto "X", birači će popunjavati kružiće

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je izgled novih glasačkih listića koji će građane dočekati na biralištima 4. oktobra.

Na objavljenim fotografijama prikazan je dizajn listića za izbor članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i glasačkih listića za izbor predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske.

Najveća promjena odnosi se na način označavanja izbora. Građani više neće glasati tako što će kod kandidata ili političkog subjekta upisivati znak "X", već će biti potrebno popuniti kružić koji će se nalaziti pored imena ili naziva za koji glasaju.