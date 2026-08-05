Od početka 2026. podijeljeno 40.000 toplih obroka, u avgustu nove aktivnosti

Udruženje Pomozi.ba nastavlja humanitarnu pomoć stanovništvu Gaze koje se već godinama suočava s teškim životnim uslovima i nedostatkom osnovnih sredstava za život, saopćeno je iz navedenog udruženja.

- Samo od početka ove godine, kroz različite humanitarne aktivnosti, podijelili smo 40.000 toplih obroka stanovništvu Gaze. Istovremeno, kroz program stipendiranja, svakog mjeseca pružamo finansijsku podršku za 300 jetima iz Palestine - navedeno je u saopćenju.

Humanost bez granica

U augustu su uslijedile nove aktivnosti, dosad su organizirane podjela svježeg voća i distribucija pitke vode dvjema cisternama. Za naredne dane je planirana podjela prehrambenih paketa, svježeg povrća, mlijeka za bebe i higijenskih potrepština kako bi barem djelimično odgovorili na svakodnevne potrebe stanovništva, navode također iz Udruženja.

Osim hitne humanitarne pomoći, Pomozi.ba nastavlja i program podrške jetimima Palestine, djeci koja su usljed ratnih dešavanja ostala bez jednog ili oba roditelja a često i bez drugih članova porodice koji su se o njima brinuli.

Projekat stipendiranja pokrenut je zahvaljujući donaciji jednog bosanskohercegovačkog fudbalskog reprezentativca i podršci nekoliko anonimnih donatora. Danas, zahvaljujući brojnim građanima i prijateljima Udruženja, svakog mjeseca budu osigurane stipendije od po 90 KM za 300 palestinskih jetima.

Velika akcija

Iz Udruženja Pomozi.ba zahvaljuju svim donatorima, građanima i prijateljima, koji svojim povjerenjem i podrškom omogućavaju da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija. Poručuju da će nastaviti podršku stanovništvu Gaze i palestinskoj djeci.

Svi koji žele podržati ove aktivnosti i pomoći stanovništvu Gaze mogu to učiniti pozivom na humanitarni broj 17006 i donirati 2 KM. Broj je jedinstven za sve telekom operatere u Bosni i Hercegovini. Donacije su moguće i putem linka: https://pomoziba.org/bs/pomoc-za-palestinu-1058, kao i uplatama putem PayPala i žiro računa organizacije Pomozi.ba.

Računi za uplate:

PayPal:

[email protected]

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d.

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH d.d.

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Pomoć za Palestinu

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH - Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije, u suprotnom, uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Pomoć za Palestinu

Za uplate iz Holandije i zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Pomoć za Palestinu

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

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Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Pomoć za Palestinu.