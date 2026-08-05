Nesvakidašnja scena kod Širokog Brijega: Dvije bale sijena "zauzele" traku na magistralnoj cesti

Saobraćaj na magistralnoj cesti koja povezuje Široki Brijeg, Grude i Posušje danas je otežan nakon što su dvije rolo bale sijena završile na kolovozu u mjestu Privalj.

Prema navodima očevidaca, vozači su bili primorani zaobilaziti bale i prosuto sijeno kako bi nastavili vožnju. Dodatni problem predstavlja činjenica da se na tom dijelu puta nalazi krivina i dupla puna linija, zbog čega je preticanje i prelazak u suprotnu traku strogo zabranjen.