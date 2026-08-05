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ŠOK ZA VOZAČE

Nesvakidašnja scena kod Širokog Brijega: Dvije bale sijena "zauzele" traku na magistralnoj cesti

Na dionici s duplom punom linijom vozači su bili primorani zaobilaziti bale i prosuto sijeno kako bi nastavili put

Rolo bale sijena završile na magistralnoj cesti. Bljesakinfo

D. E. / Bljesak.info

prije 9 minuta

Saobraćaj na magistralnoj cesti koja povezuje Široki Brijeg, Grude i Posušje danas je otežan nakon što su dvije rolo bale sijena završile na kolovozu u mjestu Privalj.

Prema navodima očevidaca, vozači su bili primorani zaobilaziti bale i prosuto sijeno kako bi nastavili vožnju. Dodatni problem predstavlja činjenica da se na tom dijelu puta nalazi krivina i dupla puna linija, zbog čega je preticanje i prelazak u suprotnu traku strogo zabranjen.

O slučaju je obaviještena Policijska uprava Široki Brijeg, čiji bi pripadnici trebali utvrditi kako je došlo do ove nesvakidašnje situacije.

Prema prvim informacijama, pretpostavlja se da su rolo bale spale s kamiona ili traktora tokom prijevoza.

Rolo bale, ovisno o dimenzijama i vrsti materijala, mogu težiti između 150 i 800 kilograma, zbog čega predstavljaju ozbiljnu opasnost za učesnike u saobraćaju ukoliko završe na kolovozu.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez prilikom prolaska ovom dionicom magistralne ceste dok prepreke ne budu uklonjene.

# GRUDE
# ŠIROKI BRIJEG
# SAOBRAĆAJ
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